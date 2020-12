POLUFINALE MALONOGOMETNOG KUPA HRVATSKE

Olmissum nakon drame šesteraca savladao Novo vrijeme Apfel i izborio finaleOlmissum – Novo vrijeme Apfel 8 : 7 ( 1 : 1, 3 : 3)Split, SD Gripe. Bez gledatelja.Suci: Nikola Jelić i Josip Dujmić. Treći sudac: Miloslav Šimac. Delegat: Boris Drulen.Strijelci: 1 : 0 Pulinho (8), 1 : 1 Pavić (19), 2 : 1 Rodrigo (24), 3 : 1 Horvath (25), 3 : 2 Rodrigo (28-AG), 3 : 3 Kustura (31).Šesterci:4 : 3 Juretić, 4 : 4 Rodrigo, 5 : 4 Kustura, 5 : 5 Bajrušović, 6 : 5 Horvat, 6 : 6 Jelavić, Jurić – obranio Bašković, Pulinho – promašio, 7 : 6 Kolobarić, 7 : 7 Osredkar, 8 : 7 Jurlina, Pašalić – obranio Bilandžić.Olmissum: Luketin, Kustura, Mišerda, Pavić, Jurlina, Postružin, Horvat, Juretić, Perišić, Kolobarić, Jurić, Sekulić, Bilandžić, Baučić. Trener: Duje Maretić.Novo vrijeme Apfel: Bašković, Vuković, Pulinho, Jelavić, Osredkar, Sokol, Bajrušević, Kazazić, Pašalić, Lasić, Gašpar, Rodrigo, Horvath, Herceg. Trener: Teo Strunje.Najbolji igrač: Nikola Pavić (Olmissum).U prvom polufinalnom susretu malonogometnog kupa Hrvatske odigranom na splitskim Gripama Olmissum je slavio protiv Novo vrijeme Apfela i danas će u finalu igrati protiv Vrgorca. Nakon prošlosezonskog finala doigravanja Omišani su ponovo bili bolji od Makarana nakon izvođenja šesteraca. Početak utakmice protekao je u čvrstoj i borbenoj igri i bez izglednih prigoda. U 6. minuti igre obje momčadi su napravile po 4. prekršaja i morale su igrati opreznije. Omišani su u 7. minuti imali prvu izgledniju prigodu, no udarac Perišića obranio je Bašković. Minutu potom Novo vrijeme dolazi do početne prednosti, Osredkar je u kontranapadu prošao po lijevoj strani i ubacio pred vrata gdje utrčava Pulinho koji posprema loptu iza leđa Luketina za 0:1. Novo vrijeme Apfel je u 10. minuti ostalo bez Kazazića koji je nakon liječničke intervencije iznesen sa terena. Bašković je sjajnom obranom u 15. minuti zaustavio udarac Postružina sa lijevog boka. Olmissum u 19. minuti dolazi do poravnanja rezultata kada je Perišić izveo udarac iz kuta a Pavić zabio za 1:1.Makarani u 24. minuti dolaze do nove prednosti, Rodrigo se oslobodio svog čuvara i izašao sam ispred Luketina pored kojeg zabija za 1:2. U idućoj minuti ponovo se trese mreža gusara sa Cetine, začetnik akcije Bajrušović dugom loptom je proigrao Osredkara koji ju proslijeđuje za Horvatha koji glavom prebacuje Luketina za 1:3. I kad je izgledalo da su igrači Tea Strunje korak do finala Olmissum se vraća u igru u 28. minuti. Nakon udarca iz kuta kojeg je izveo Perišić lopta pogađa Rodriga od kojeg se lopta odbija u mrežu Baškovića. „ Zeleno-plavi“ dolaze do poravnanja u 31. minuti, Pavić je bio asistent a Kustura strijelac za 3:3. Do kraja utakmice Omišani su imali priliku u 35. minuti kada je Pavić pucao iznad vrata Baškovića. Uzvratili su Makarani preko Rodriga koji je sa 6-7 metara bio neprecizan. U završnim minutama nije bilo ozbiljnih prilika , a o pobjedniku su odlučivali šesterci. Tu se dogodila istinska drama, Juretić, Rodrigo, Kustura, Bajrušović, Horvat i Jelavić bili su precizni sa 6 metara. Udarac Jurića obranio je Bašković pa je Pulinho imao meč loptu u nogama, no njegov udarac bio je neprecizan pa se nastavilo sa izvođenjem šesteraca. Kolobarić i Osredkar bili su sigurni za 7:7, Jurlina je savladao Baškovića za novu prednost Omišana, udarac Pašalića obranio je Bilandžić i tada je započelo veliko slavlje igrača i stručnog stožera Olmissuma.Duje Maretić trener Olmissuma – Očito mi s Makaranima ne možemo bez drame. Moji momci su pokazali veliki karakter jer su se dva puta uspjeli vratiti u život. Ovo je bio treći put da smo Novo vrijeme pobjedili nakon izvođenja šesteraca, igrom nisam u potpunosti zadovoljan, nadam se da ćemo u finalu igrati bolje i po prvi put osvojiti KupTrener Novo vrieme Apfela Teo Strunje: Skidam kapu mojim igračima na onom što su prikazali na ovoj polufinalnoj utakmici. Nakon ozljede Kazazića nismo imali dovoljno širine, a borili smo se koliko god smo mogli. Nakon našeg vodstva od 3:1 nesretnim pogotkom Rodriga smo ih vratili u igru. Čestititke Omišanima, još su jednom pokazali da su trenutno najkvalitetnija momčad u Hrvatskoj. I pored toga ja očekujem da ćemo mi u drugom dijelu prvenstva biti bolji i pokušati im pokvariti planove.

