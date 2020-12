U MAKARSKIM ŽUPAMA – Na Badnju večer nema ponoćki, mise su ranije sukladno preporukama

Doček Božića ove godine u okolnostima kakvih nikada nismo imali traži od nas sasvim drugačije ponašanje u svim segmentima života pa tako i u vjerskom. Već neko vrijeme vjerska okupljanja događaju se uz poštivanje mjera zaštite.Stožer civilne zaštite je za Badnjak i Božić odlučio izaći u susret Crkvi koja je tražila da se broj vjernika na misama poveća u većim crkvama, odnosno da se odredi prema kvadraturi crkve. Za ta će dva dana će umjesto ograničenja od 25 osoba, bez obzira na veličinu crkve, vrijediti pravilo od jedne osobe na sedam kvadrata crkve, a 26. prosinca vraća se ograničenje od 25 osoba bez obzira na veličinu crkve.Uz ove nove mjere bila je i preporuka da se mise ponoćke održe ranije kako bi sve završile do 22 sata.S obzirom da se proteklih godina najveći broj vjernika okupljao upravo na ponoćkama za Božić, a da to u takvim brojevima neće moći ove godine zbog epidemioloških mjera zaštite od pandemije korona virusa, zanimalo nas je s obzirom na mjere na snazi i one koje su dodatno uvedene kako će to izgledati u Makarskoj.Sukladno tim preporukama u crkvi Franjevačkog samostana u Makarskoj misa koja se inače zove “ ponoćka” zbog termina održavanja, ove godine počet će u 20.30 sati, kazao nam jeU župnoj crkvi Sv.Marka također neće biti mise u ponoć, ali će zato na Badnjak navečer biti dvije mise i to u 19 i u 21 sat.-Mjere se u našoj župi i sada poštuju.U zatvorenim prostorima dozvoljeno je okupljanje uz maske i distancu vezano za veličinu prostora. Međutim, na otvorenom uz poštivanje mjera distance i maski mogu ljudi također slušati misu. Apelirao bih kao i dosada na, dostojanstveno i odgovorno ponašanje vjernika kako su i do sada prakticirali na čemu se zahvaljujem, kazao je župnik, župnik župe Kraljica Mira gdje se inače misa na Badnjak održavala ranije, ove godine će biti još ranije i počet će u 21 sat. Na sam Božić uz redovite dodaje se još jedna misa pa će tako mise biti u 8,9,11 i 18 sati.Uz sve ove mjere valja podsjetiti kako je noć uoči Božića ovo Tiha noć pa neka se poštuje i mjere akcije „Mir i dobro“ kako bismo svi ljepše i dostojanstveno u prilikama kakve jesu proslavili i ovaj Božić.Janja Glučina /arhivaMP