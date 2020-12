RADNO VRIJEME DUĆANA ZA BLAGDANE – Na Badnjak u kupnju do 18 h, svi zatvoreni na Božić, a 26. prosinca vrata otvorena i do 21,30 h

Predblagdansko je vrijeme i kupnju potrebnih namirnica te druge robe najveći broj kupaca će obaviti ranije. Međutim, ima onih građana koji to ostavljaju do zadnjeg trenutka ili uvijek ima sitnica na koje se zaboravi, a trebaju za ručak, dar.. Zato smo provjerili kakvo je radno vrijeme dućana, a kada su zatvoreni.

Apfel Makarska svoj supermarket ima otvoren na Badnjak do 18 sati, a u malim dućanima može se kupovati od 7 do 18 h. Na Božić su svi zatvoreni, a 26. prosinca supermarket će raditi od 7 do 13 h, a mali dućani uobičajeno od 7 do 21.30 h.

DMD marketi 24. prosinca bit će otvoreni do 18 h, na Božić ne rade, a 26. prosinca kupcima su na usluzi od 7 do 21 h.

Pevex je odlučio kako prodajni centri neće raditi na Božić, blagdan svetog Stjepana, Sveta tri kralja, kao i na Novu godinu dok će za Badnjak i Staru godinu raditi skraćeno. Na Badnjak i Staru godinu prodajni centri radit će do 16 h.

Tommy na Badnjak radi do 17 h, na Božić ne radi, a 26. prosinca otvoren je u Ulici EU (Spot) od 7 do 20 h, a u Ulici kralja Zvonimira i Starčevićevoj od 7 do 18 h.

U dućanima Konzuma 24. prosinca može se kupovati do 17 h, a svi će biti zatvoreni 25. i 26. prosinca.

Studenac je na Badnjak otvoren do 18 h, 25. prosinca ne radi, a 26. prosinca radit će do 14 h.

Šoping centar Spot 24. prosinca radi do 17 h, a zatvoren je, osim Tommya, na Božić i sv. Stjepana.

Kontaktirali smo i Ribolu, ali još nisu odlučili o načinu rada za blagdane.

J. Morović/arhiva MP