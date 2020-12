U GRADSKOJ GALERIJI ANTUN GOJAK -Izlaže Petar Andrijašević, u izložbenom prostoru do 8.siječnja 2021. uživo i on-line

Makarski umjetnik Petar Andrijašević publici se predstavlja svojim najnovijim ciklusom slika.Izložba pod naslovom “Izgubljen grad” publici otkriva 33 akrila na platnu nastala tijekom 2020.Postavljena je u izložbenom prostoru Galerije Gojak od 23.prosinca i potrajat će do 8.siječnja 2021.godine.Osim uživo, svakoga radnog dana od 9 do 13 sati ovu izložbu možete pogledati i on-line, putem linka na web stranici Galerije Gojak.Petar Andrijašević rođen je 1958.godine u Splitu. Osnovnu školu i Gimnaziju završio je u Makarskoj. Studirao je stomatologiju i ALU u Sarajevu. Živi u Makarskoj i Genevi.Izlaže od 1983. godine, a posebno intenzivno od 2015.godine kada se makarskoj publici predstavio autorskim projektom More moru – slike Petar Andrijašević i poezija Veljko Barbieri.Od Josipa Karanmatića,ravnatelja Galerije Gojak doznajemo da će se posjet izložbi organizirati uz pridržavanje svih epidemioloških mjera.

J.G.