NOVA KNJIGA S. BERNARDINE MILE CRNOGORAC – “Slika vremena” je dar koji uči dobroti i unosi toplinu u naša srca i kada nema zagrljaja

U ovo vrijeme tjeskobe i straha zbog pandemije koronavirusa koja potresa svijet, ali i vrijeme blagdana nade i veselja, knjiga se čini nekako kao najbolji prijatelj. Još kada je to knjiga koja pruža nadu, ohrabruje, daje snagu, uči i potiče na dobra djela i ljubav prema potrebitima onda je to prava stvar.Upravo takva je Slika vremena, netom objavljena knjiga s. Bernardine Mile Crnogorac. U Makarskoj svima dobro znana časna Bernardina rođena je u Sovićima u Hercegovini. U Družbu sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskoga, koju slavi i ovom knjigom, stupila je 1960. U Makarskoj je već 40 godina, a u Župi Kraljice mira radi kao vjeroučiteljica. Vodi Mješoviti i Dječji župni zbor, sklada, piše i uvijek je tamo gdje treba nekome pomoći, pružiti utjehu, činiti dobra djela. To čini i svojim pisanjem u dosada objavljenim pjesmama, krasnoslovima, pripovijetkama i dramama, ali i najnovijoj knjizi naslova Slika vremena tiskanoj u nakladi Družbe sestara milosrdnica Svetog Vinka Paulskog, Provincije Navještenja Gospodinova –Split, u čijoj nakladi je to prva knjiga.U ovo vrijeme darivanja knjiga autorica, koja kroz svoj život i djelovanje na razne načine daruje druge i suosjeća s njima, poručuje čitateljima da daruju druge kako bi i sami sebe istodobno tako obogatili osjećajem darovanog i sretnog čovjeka! Knjiga je iz tiska izašla prije desetak dana i zbog poznatih okolnosti, premda je već u rukama čitatelja, nije posebno predstavljana u javnosti. To činimo mi ovom prigodom.U razgovoru s. Bernardina Mila Crnogorac otkriva kako ima oduvijek poriv da piše pa se tako i u ovo vrijeme koronavirusa izmakla iz svakodnevnice kako bi odušak našla u pisanju. Tako je nastala ova čvrsto ukoričena knjiga koja donosi četiri samostalne cjeline; dramu za djecu i mlade, igrokaze i poeziju za djecu te uglazbljene pjesme i mjuzikl!Nakon romana koji ste objavili prije pet godina sada ponovno vrijedno štivo i to nastalo i izdano upravo u ovo doba korone, ali i doba blagdana.

- Knjigu Slika vremena pripremila sam u prigodi obilježavanja 175. obljetnice dolaska sestara milosrdnica iz Zamsa (Austrija) u Zagreb 1845. godine. Kršćanska milosrdna ljubav sv. Vinka Paulskoga, sv. Lujze de Marilac i družbe Kćeri kršćanske ljubavi u 17. stoljeću, te nas zagrebačkih sestara milosrdnica tema su ove knjige. U oba slučaja ta je ljubav usmjerena prema svima potrebitima.

Knjiga je podijeljena na nekoliko poglavlja; Dar dobrote, Majčin dar, Božić i Dan zahvalnosti. Može biti od pomoći svima koji rade s djecom od vrtića, škola i zborova… Djeca kroz glumu, igru i pjesmu lakše uče što je dobrota i kako ju ostvariti. Igrokazi i drame s vinkovskom tematikom snažan su poticaj da u svojem životu nastojimo činiti dobro po primjeru velikog apostola kršćanske ljubavi sv.Vinka Paulskog, ističe s. Bernardina.

S. Bernardina: Činiti dobro jedino nas može usrećiti

Slika vremena namijenjena je svima koji žele činiti dobro. Poticaj je svima koji žele pomagati drugima. Nisu samo danas teška vremena.Vremena su uvijek bila teška nije samo danas pandemija. Imamo mi pandemije i u obiteljima, u radnim sredinama, sada je istina virus zahvatio cijeli svijet, ali imamo mi kud i kamo opasnijih virusa koje ljudi jedni drugima čine. Ova knjiga upravo govori o tome kako se i najmlađi i najstariji mogu izgraditi da pomažu drugima, to će svakoga ponaosob usrećiti i izliječiti od sebičnosti.

Čitanje je najbolja zaštita od mnogo toga pa tako i od virusa, ono nas smiruje. Činiti dobro jedino nas može usrećiti, drugo ništa na svijetu to je i poruka ovog štiva. Iskoristila sam ovo vrijeme da u knjigu skupim mnoge dosada objavljene stvari; krasnoslove, igrokaze…Posebna zanimljivost objavljena u knjizi je drama o svetoj Lujzi našoj suutemeljiteljici koju sam napisala, otkrila je autorica.

Tko zna možda u neka bolja vremena, budemo uživali i u uprizorenju iste. Jer sestra Bernardina se vrlo uspješno okušala i u tom žanru. Kroz njezinu osjetljivost prema potrebama drugih mnogi su osjetili to darivanje a sretni i obdareni bit će zasigurno i čitatelji.

Sestra Bernardina Mila Crnogorac ističe: Slika vremena je prva knjiga koju izdaje naša Provincija, a u njoj je vrlo raznolik i bogat sadržaj.

- Posebno bih istaknula Božićni mjuzikl koji sam napisala 2007. i uprizoren je iste godine, a skladatelj je maestro Josip degl¨ Ivellio iz Zagreba. Ovdje je objavljena dječja poezija, nekoliko pjesama o našoj obljetnici, krasnoslovi za Majčin dan, igrokaz. Sve za pozitivno odrastanje u kreposti, vjeri i sreći. Drama o sv. Vinku prikladna je obljetnici, dodaje sestra Bernardina Crnogorac koja je svojom jakom voljom za pisanjem koje je čini iznimno sretnom, već se dokazala kao vrlo plodonosna spisateljica koja svojim djelima čini dobro, vraća nadu, usrećuje. Što drugo nego li čestitati na knjizi i zahvaliti na ovom iznimnom daru.

Piše i foto Janja Glučina