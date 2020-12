JESEN ZMAJA -Seniori, pioniri i mlađi pioniri dobri, juniori i kadeti mogli bi bolje

Kraj je stare godine, a pamtit ćemo je po koroni i potresima, a nakon tri sezone igranja u 1. ŽNL momčad Zmaja vratila u treći po snazi nogometni rang. U povratničkoj sezoni 3. HNL-Jug makarski klub je odigrao 14 prvenstvenih utakmica, dok su jednu izgubili s 3:0 bb. Nakon jesenske polusezone s 25 osvojenih bodova Makarani su zauzeli peto mjesto na prvenstvenoj ljestvici. Naslov je osvojila momčad Jadran LP s 31 bodom, Pločani su odigrali i utakmicu više i u 1. kolu nastavka sezone gostuju u Makarskoj. Makarani su jedan od rijetkih klubova saveznog ranga koji imaju stopostotni učinak na domaćem terenu, od 7 utakmica odigranih na Gradskom sportskom centru ostvarili su 7 pobjeda dok u gostima nisu bili tako uvjerljivi jer su osvojili tek 4 boda. Najviše nastupa u jesenskom dijelu sezone za momčad „crvenih“ imaju Ivan Brkulj i Stipe Serdarević (14), slijedi ih Ivan Bubalo (13) te Matej Lozina i Damir Rašić koji su igrali na 12 utakmica. Prvi strijelac kluba je Ivan Bubalo s 10 postignutih pogodaka, Damir Rašić protivničke mreže tresao je 3, a Darko Tomaš 2 puta. Od igrača koji su nastupali za Zmaj najviše nastupa ima Josip Gojak (264), a uz to je postigao i 45 pogodaka. Matej Lozina sa 172 nastupa i 8 pogodaka drži drugo mjesto, a treći po broju nastupa je Ivan Šalinović sa 114 utakmica i 4 postignuta pogotka. U klubu 100 je i Damir Rašić sa 105 utakmica i 28 pogodaka. Stručni stožer čine Stipe Matešan, Darko Vlatković i Emilio Jerković koji se brine o fizičkoj pripremljenosti igrača.Kako u proljetnoj sezoni Zmaj ima povoljan raspored jer je domaćin kandidatima za vrh (Jadran LP, Hrvace, Zagora), a i zaostalu utakmicu s Kamenom igra u Makarskoj napad na prvo mjesto čine se realnim. U nastupajućoj godini klub slavi veliki jubilej – 100 godina od utemeljenja i većeg poklona od plasmana u Drugu HNL za makarski sport i Zmaja nema.Sve kategorije Škole nogometa Zmaja u ovom prvenstvu, koje je zbog pandemije koronavirusa prekinuto prije završetka jesenske polusezone, odigrale su 94 utakmice te su pritom proputovali 5142 kilometra. Sve četiri natjecateljske kategorije kluba igraju u drugom po snazi nogometnom rangu (1. NL središta Split), a najbolje rezultate ostvarili su mlađi pioniri. Juniori se nalaze na 12. mjestu s 10 osvojenih bodova, a mlađi pioniri plasirali su se na 8. mjesto sa 17 osvojenih bodova. Za juniore su sve utakmice odigrali Berto Gilić, Karlo i Ivan Antunović, a po 3 pogotka postigli su Antonio Rudelj, Matej Marin Mihaljević i Berto Gilić. Za mlađe pionire Antonio Beidenegl, Ivan Gudelj, Mateo Juričić i Vlado Sušić odigrali su svih 12 utakmica, a najefikasniji je bio Luka Andrić sa 6 postignutih pogodaka. Juniori i mlađi pioniri trebali bi nastaviti prvenstvenu sezonu 28. veljače 2021. godine.Pioniri i kadeti odigrali su 13 kola, pioniri su prvi dio prvenstva okončali na 9. mjestu i pri tom osvojili 13 bodova. Ivano Raos i Nediljko Buljubašić imaju najviše nastupa među igračima Ivana Carevića. Kadetima je pripao fenjer među njihovim vršnjacima, tek 4 osvojena boda izdaleka je manje od očekivanog. Razloga za ovako loš rezultat ima više, no na odgovornima u klubu je da donesu prave mjere kako bi se stanje popravilo. Andrija Botica, Toni Nikolić, Ivan i Lovre Čović nastupili su na svih 13 utakmica kadeta. Proljetni dio sezone za pionire i kadete najavljen je za 27. veljače, a trebao bi završiti 22. svibnja 2021. godine. Druga momčad mlađih pionira Zmaja natjecala se u ligi NS ŽSD, u kategoriji početnika Zmaj ima tri selekcije od kojih jedna igra u 3. ligi, a dvije preostale u ligi Imotske krajine i Makarskog primorja. Dvije selekcije mlađih početnika još igraju u Runovićima, ukupno su sve selekcije kluba odigrale 94 utakmice, a u proljeće će ih biti još više ako se prvenstvo odigra do kraja. Uz voditelja Škole nogometa Darka Vlatkovića treneri mlađih uzrasnih kategorija Zmaja su Marko Radić, Ivan Jezdižić, Ivan Carević, Petar Talajić, Emilio Jerković, Goran Kesar, Milivoj Srzić i Ante Novak. A o zdravlju svih njih brinuli su klupski liječnik Mate Kasalo i fizioterapeut Goran Perić.Jakov Kovačević