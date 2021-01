SURADNJA GRADA MAKARSKE I ŽUPANIJSKE UDRUGE SLIJEPIH SPLIT- Donacijom računala olakšali život učenici Srednje škole fra Andrije Kačića Miošića

Dragica Erceg, učenica 4. razreda Srednje škole fra Andrije Kačića Miošića, koja je na nedavno održanom međunarodnom natjecanju iz informatike DABAR bila među 10 % najboljih, dobila je lijep novogodišnji poklon – računalo prilagođeno slijepim osobama. Kupnju računala koje će Dragici biti od velike pomoći u budućim planovima i nastavku školovanja zajednički su financirali Županijska udruga slijepih Split i Grad Makarska.

Inicijativa je pokrenuta od strane udruge čija je Dragica članica tek nekoliko mjeseci. Predsjednik Ivan Tokić prepoznao je Dragičin rad i trud te priču ispričao gradonačelniku Makarske Juri Brkanu. Njihov razgovor odmah je urodio plodom – u najkraćem mogućem roku organizirano je sve kako bi Dragica što prije dobila svoj poklon.

- Naša udruga ravnomjerno pomaže svim našim članovima bez obzira na dob, no naglasak je ipak na školovanju i zapošljavanju djece i mladih. Tako smo ove godine nabavili jedan Brailleov printer i podijelili oko 150 tisuća kuna donacija za različita pomagala koja slijepim osobama pomažu u svakodnevnom životu. To je izrazito važno jer morate znati da je, primjerice, cijena jednog kalkulatora, za razliku od ,,običnog”, 4.200 kuna, osnovni geometrijski pribor ne možete kupiti za manje od 900 kuna, a posebno računalo kakvo smo nabavili košta oko 5.600 kuna. Onda zamislite koja to obitelj danas sve to može priuštiti svom djetetu. Zato smo tu mi kao udruga, a evo i lokalna samouprava koja, što pokazuje primjer Grada Makarske, može i na ovaj način pomoći mladima. Vjerujem da boljeg poklona za našu Dragicu trenutno nema i ovim putem još jednom zahvaljujem gradonačelniku Juri Brkanu na brzoj reakciji, rekao nam je predsjednik Županijske udruge slijepih Ivan Tokić.

Vijest o nabavi računala s radošću su dočekali i u Srednjoj školi fra Andrije Kačića Miošića u Makarskoj gdje Dragica pohađa 4. razred opće gimnazije.

- Od prvog razreda srednje škole Dragica aktivno sudjeluje na svim natjecanjima iz informatike u kojima se natječu naši učenici i postiže izvrsne rezultate(Infokup,Hacknite 2020; mentorica Zrinka Delić, prof.). Na međunarodnom natjecanju DABAR bila je među 10 % najboljih (od 4 800 učenika). Vrlodobra je učenica, izrazito je motivirana za rad i aktivna u nastavi. Vrijedna je i uporna, samozatajna i skromna, odgovorna i pouzdana. Ponosni smo na našu učenicu Dragicu Erceg i drago nam je da je Grad podržao inicijativu udruge i nagradio Dragičin uspjeh, velik trud i upornost. Ovo će joj biti dobrodošla pomoć za ostvarenje njezinih snova i planova oko nastavka školovanja, rekla nam je prof. psihologije u Srednjoj školi fra Andrije Kačića Miošića Sanja Puharić.

