MNK NOVO VRIJEME APFEL – Pripreme za nastavak prvenstva

Završio je kratki božićno-novogodišnji odmor za igrače Novo vrijeme Apfela, 4. siječnja održan je prvi trening u 2021. godini. Pred Makaranima je prigoda da u nastavku prvenstva usprkos zaostatku od četiri boda za vodećim Olmissumom napadnu prvo mjesto. Svim igračima i stručnom stožeru predsjednik kluba Mijo Pašalić zaželio je dobro zdravlje, a onima koji su ozlijeđeni da se što prije oporave i uspješno odrade mini pripreme pred nastavak natjecanja. „Mi stojimo iza svih igrača, a zauzvrat od njih tražimo rad, red i disciplinu. Ako tako bude nema razloga da ne ostvarimo naš glavni cilj, a to je povratak titule u grad podno Biokova“ – kazao je Pašalić. Teu Strunji i njegovim pomoćnicima Armandu Škorliću i Toniju Pašaliću na raspolaganju su bili vratari Filip Bašković, Jakša Herceg i Krešimir Herceg te igrači Mate Vuković, Vedran Kazazić, Toni Jelavić, Igor Osredkar, Ante Sokol, Sven Anton Horvath, Nikola Pašalić, Josip Brkić, Gabrijel Lasić, Roko Gašpar, Marko Rašić te brazilski dvojac Paulinho i Rodrigo. Radi prehlade nije bilo Duje Bajruševića, no i on će se pripremama priključiti za koji dan. Strunje ističe da će početak priprema biti u znaku podizanja fizičke pripremljenosti igrača, a nakon toga radit će se na tehničko-taktičkim varijantama igre. „Odigrat ćemo i dvije prijateljske utakmice, imamo dovoljno vremena da prvu utakmicu nastavka prvenstva koju igramo s Futsal Dinamom 22. siječnja dočekamo u pristojnom izdanju. Vjerujem u svoje igrače i znam da će dati sve od sebe kako bi dobrim igrama pomrsili račune glavnom favoritu za prvo mjesto Olmissumu. Napravit ćemo sve što je u našoj moći kako bi ostvarili naše snove, a snovi o naslovu su dozvoljeni, zar ne?!“ – kazao je Strunje. U rubrici dolazaka za sada je ime Josipa Brkića, dok je ona odlazaka prazna.

J. K.