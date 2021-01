SPORTSKO IME Dalmacije Klara Andrijašević među nominiranima za najbolju sportašicu

Slobodna Dalmacija tradicionalno bira najbolje dalmatinske sportaše. Nakon prvog lockdowna radi pandemije koronavirusa spor je ne samo u Hrvatskoj bio zaključan. Sportski objekti bili su nedostupni, a sportaši su se snalazili na razne načine kako bi ostali u formi. Prošla godina trebala je biti velika za sport, no otkazano je Europsko prvenstvo u nogometu, a Olimpijske igre u Tokiju su odgođene. Za vrijeme ljeta sportaši su se ipak počeli vraćati treninzima, a počela su i natjecanja. I pored neobične sportske godine dalmatinski klubovi i sportaši osvajali su prvenstva, kupove i turnire, i tako se skupilo dovoljno kvalitetnih ostvarenja za izbor najboljih u 2020. godini. Kao i predhodnih godina Slobodna Dalmacija to radi sa svojim čitateljima koji tako imaju priliku svoje favorite izabrati na njenom portalu, a svoja pisma šaljite na e- mail sport@slobodnadalmacija.hr. Biraju se najbolji sportaši, sportašice, momčadi i ekipe, u kategoriji sportaša nominirano je njih devet (Mate Pavić, Tonći Stipanović, Filip Mihaljević, Marko Čeko, Mijo Caktaš, Toni Kanaet, Žarko Luketin, Petar Ćubela, Maro Franić. Među nominiranima u kategoriji sportašica pored Barbare Matić, Karle Prodan i Mateje Jelić svoje mjesto našla je članica makarskog AK Sveti Marko Klara Andrijašević. Klara je u prošloj godini ostvarila sjajne rezultate, dvostruka je prvakinja Hrvatske na dvoranskom prvenstvu na 1500 i 3000 metara, na prvenstvu Balkana bila je druga na 3000 i 1500 metara, a četvrtu godinu za redom izabrana je za najbolju sportašicu Makarske. Barbara Matić, Karla Prodan, i Mateja Jelić svjetski su poznata sportska imena, no po postignutim rezultatima Karla Andrijašević zasluženo se našla na popisu onih koje bi mogle biti izabrane za najbolju sportašicu Dalmacije .