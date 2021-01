PROF. PETAR PUHARIĆ NAPUSTIO NAS JE PRIJE DEVET GODINA – Pero koje je živjelo svoj grad, a pričama o Makaranima sačuvao je uspomene drevnih kaleta

Na spomen prof. Petra Puharića, osmijesi su na licima i mila sjećanja na Makaranina koji je ostavio traga u školstvu, društvenom životu, nadasve kulturi. Ipak, svi će se složiti da je bio kroničar svog zavičaja, i kuda god po svijetu da ga je vodio profesionalni i životni put, Makarska je bila u punini srca, a supruga Biljana itekako je znala osjetiti i razumjeti tu stvaralačku energiju. Slijedeći je, nakon što je ostala sama prije devet godina 8. siječnja, osmislila je monografiju posvećenu svome Peri, pisani spomenik njihovoj ljubavi i vjernosti.

Kao mladi nastavnik Petar Puharić je svoj entuzijazam i znanje ugrađivao u školske sate u osnovnoj školi, a posebno ga je veselio rad s djecom na novinarskoj sekciji. Poziv ravnatelja Srednje ekonomske škole Makarska bio je veliki izazov jer uz predano prenošenje znanja njemačkog jezika, a napisao je priručnik ‘Njemački govorni jezik’, znao je da može dati puno i u drugoj odgojno-obrazovnoj dimenziji. Pamte ga generacije Makarana, a dok drže u ruci knjigu ‘Šezdeset godina ekonomskog obrazovanja podno Biokova’ u trenutku se stvore lijepi đački dani i sve ono čime ih je prof. Puharić oplemenio.

I kada bi došao kući stvaralačkog mira nije bilo. Ako nije bio sa svojima u Gradskoj glazbi Makarska, kojoj je bio dugo godina predsjednik, rojile su se nove ideje. Nastala je tako monografija ‘Ribarski dan i noć’, među prvim imenima je u manifestaciji Podbiokovske večeri, svi su u to vrijeme iščekivali ‘Lansiranje kozmonauta’, Prvomajski uranak u Baškoj Vodi bio je nezamisliv bez njegova imena.

Za svog radnog vijeka marljivo je prikupljao fotografije i zapise o starim Makarkama i Makaranima. Veselio se svakom broju gradske novine ‘Makarska rivijera’ (poslije Makarsko primorje), jer i to je bilo njegovo čedo. A, sugrađani su s nestrpljenjem tražili rubrike ‘Iz bakine fototeke’, ‘Ulice mog grada’ jer one su im bile pisana poveznica s precima i načinom života stare Makarske.

Kako je barba Perin život išao smiraju, tako je rasla njegova spisateljska energija. Sve ono što je bilo doživljeno, ispričano ili njemu preneseno, a otkucavalo je bilo od njegovih mladih dana do poznih godina života, makarski kroničar ispisao je na svojoj staroj Olypiji. Lijepa je to umjetnička baština koju čini pet knjiga ‘Zavičajnih uspomena’. Ogleda se u njima život kakav je nekada bio, protkan zanimljivostima kakve samo kriju kamene kuće uz more, naslonjene na skute Biokova.

Jasna Morović/arhiva MP