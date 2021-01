NACIONALNI STOŽER CIVILNE ZAŠTITE – Epidemiološke mjere ostaju na snazi do 31. siječnja

Davor Božinović, načelnik Nacionalnog stožera civilne zaštite, na današnjoj konferenciji za novinare je istaknuo kako nema utemeljenja za popuštanje mjera.

- U europskom okruženju je nagli rast broja novozaraženih pa smo zaključili da nema utemeljenja za popuštanje mjera koje su sada na snazi. Sve te mjere će se današnjim novim odlukama produžiti i ostati na snazi do 31.1. Radi se o odluci o nužnim epidemiološkim mjerama: ograničenje okupljanja, odluci o radu trgovina i o javnom prijevozu. Činjenica je da ulazimo u najhladnije razdoblje godine koje zbog boravka u zatvorenom može utjecati na brzinu širenja virusa pa moramo biti svjesni rizika – istaknuo je Božinović.

O brojkama koje su potrebne za popuštanje mjera je kazao: – Radi se o cijelom nizu faktora. Mi imamo pozitivne trendove, ali još visoke brojke. Još uvijek ne možemo podvući crtu iza posljedica povećanog okupljanja tijekom blagdana, ali i vezano za potrese. Morali smo uzeti u obzir i činjenicu da onaj dio koji smo dogovorili s HUP-om, HGK-om, sindikatima, o korištenju godišnjih odmora, taj dio završava ovaj vikend. Od ponedjeljka možemo očekivati veće kretanje ljudi. To će povećati mobilnost. Razgovarat ćemo o tome što s nastavkom školske godine. Uzeli smo nekoliko čimbenika u razmatranje. Ukinuli smo i odluku o zabrani napuštanja županija. Ono što epidemiologe brine je situacija u Europi. Zemlje koje imaju oštrije mjere od nas trenutno imaju rast koji je veoma brz. Ima zemalja koje su prije 10-ak dana imale 700 novozaraženih dnevno, sad imaju 7.000. Sve to smo uzeli u obzir tako da, to bi bila naša utemeljenja u promišljanju.

