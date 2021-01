U SPLITSKOM RODILIŠTU ZAPLAKALO 230 BEBA S MAKARSKOG PRIMORJA U 2020. – Grad Makarska punim jedrima za natalitet, u prošloj godini za novorođenčad osigurano 327.500,00 kn, za potporu djeci vrtićke dobi 1.747.000,00 kn

Još više od jednog razreda prvašića sjedi u makarskim školskim klupama, jer za razliku od 2019., kada ih je bilo 146, sada prva školska znanja usvajaju 174 učenika.

Taj pozitivan trend pomlađivanja Makarske nastavit će se jer je prema podacima makarskog Matičnog ureda u splitskom rodilištu tijekom prošle godine rođeno 230 djece od Brela do Gradca, za oko pet posto više nego 2019., a najveći broj su djeca s makarskom adresom.

Vrlo često gradonačelnik Jure Brkan ističe da su djeca i mladi prioritet u projektima Grada Makarske. To se najbolje ogleda u činjenici da uz Makarane, koji vole imati djecu, grad je sve zanimljiviji i sugrađani postaju obitelji koje u njemu vide svoju budućnost.

Do tog trenda da Makarska ne treba brinuti za svoju budućnost nije došlo slučajno. Na snazi su pronatalitetne mjere kojima se obitelji pomaže i potiče na rođenje djece.

Tako Grad Makarska dariva roditelje novorođene djece s prebivalištem na području grada Makarske iznosom od 2.500 kn za prvo i drugo dijete, a za svako slijedeće dijete iznos se uvećava za 1.000 kn.

Iako je najveći broj djece uključen u pohađanje dječjeg vrtića Grad je imao sluha i našao rješenje za najmlađe Makarane od prve do treće godine života, a čiji roditelji su se odlučili da njihova djeca radije budu kod kuće. Roditelji i staratelji te djece, a prema izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi koju je donijelo makarsko Gradsko vijeće i primjenjuje se od 1. siječnja 2019., svakog mjeseca, a do navršene treće godine života djeteta, primaju mjesečnu novčanu potporu u visini tisuću kuna.

Od Krešimira Glibote, višeg stručnog suradnika za socijalnu skrb Grada Makarske, doznajemo da je sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Grada Makarske Grad roditeljima novorođenog djeteta u posljednjih pet godina isplatio 1.670.000,00 kn. Tijekom 2019. poklon-bon je dobio 101 roditelj, a prošle godine 115 roditelja, a za što je Grad osigurao 327.500,00 kn.

- Što se tiče novčanih potpora za roditelje ili staratelje djece vrtićke dobi od navršene jedne do navršene tri godine iz Proračuna izdvojeno je u pedagoškoj godini 2018/2019. od siječnja do kolovoza 1.427.000,00 kn. U pedagoškoj 2019./2020. od rujna do kolovoza podnositeljima zahtjeva isplaćeno je 1.727.000,00. U ovoj pedagoškoj godini do sada je za četiri mjeseca osigurano 377.000,00 kn, a potporu je za prosinac primilo 137 roditelja – ističe Krešimir Glibota.

