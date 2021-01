STOGODIŠNJI ZMAJ POD BIOKOVOM – Počeci nogometa u Makarskoj

Bilo koju povijest, uključujući i sportsku treba izvući iz zaborava u čast starijih generacija kao vodič za sadašnje i buduće generacije. Važno je podsjetiti na početak i otkriti na što svaki član Zmaja može biti jako ponosan. Već za vrijeme Prvog svjetskog rata po kalama tada male Makarske te na zelenim livadama Blata, Sinokoše i Velikog polja počeo se igrati nogomet. Bilo je to vrijeme „krpaša“ i neka vrsta uvertire u osnivanje nogometnih klubova u Makarskoj. U tim danima Makarani su imali priliku po prvi put vidjeti mladiće Kraljevske ratne mornarice iz Engleske kako igraju nogometnu utakmicu, a njihovom čuđenju nije bilo kraja. No, ipak je ova igra ostala na travnatim terenima Podbiokovlja, a ta najvažnija sporedna stvar na svijetu bila je i ostala najpopularniji sport u Makarskoj. Prvu nogometnu loptu u Makarsku su donijeli djeca bogatih roditelja , studenti raznih škola i fakulteta. Upravo je Josip Mastrović donio prvu nogometnu loptu u Makarsku i zajedno s Karmelom Drvišem Grkom i Tomislavom Dvornikom osnivaju prvi nogometni klub koji dobiva ime Jugoslavenski športski klub Biokovo. Prvi izlazak na igralište nogometaši Biokova imali su 16. srpnja 1920. godine na predjelu grada zvanom Blato, a igrači su sami uredili i osposobili teren za igru. Klub se financirao iz osobnih sredstava, a već za Božić 1920. godine organizirao je predstavu pod nazivom Zabluda matere, a čiji je inkas išao u korist kluba. Pored nogometa Biokovo je imalo još sportskih aktivnosti poput veslanja, biciklizma i atletike. Članovi Biokova bili su srednjeg i višeg staleža, a sinovi isključivo radnika i obrtnika tu se nisu vidjeli. I tako je grupa makarskih mladića u šumi Osejavi 10. srpnja 1921. godine osniva nogometni klub Zmaj. Tonći Vusio izabran je za prvog predsjednika s njm su još bili Jure Raos, Toni Antonini, Andrija Zelić, Ante Buljubašić, Kleme Vranješ, Ante Srzić i Stipe Vranješ. U prvu upravu osim predsjednika Vusia ušli su još Nikola Smodlaka, Luka Klarić, Ivan Rafaneli i Ivan Dragićević. Iduće 1922. godine Zmaj postaje član Splitskog nogometnog podsaveza. I, dok su u Splitu Hajduk i njegov radnički oponent Anarh, kasnije Split, već imali gradsko rivalstvo, makarski gradski derbiji između radničkog Zmaja i gradskog Biokova često su bili poprište fizičkih obračuna između igrača i navijača, pa je često morala djelovati žandarmerija. Usporedo s gradskim rivalom Biokovom koji je djelovao do 1926. godine, Zmaj je razvijao jako rivalstvo sa Uranijom iz Baške Vode, Komite iz Omiša i dugoratskog Orkana. Prvu javnu nogometnu utakmicu Zmaj je odigrao protiv Biokova u ljeto 1921. godine, igralo se na starom igralištu Blato pored Peškere, a završila je rezultatom 1:0 za Biokovo. Zmaj se u prvoj službenoj sezoni natjecao u B grupi Splitskog nogometnog podsaveza zajedno s klubovima Crnogorac (Cetinje), Pomorac (Kotor), Slaven (Gruda), Lovćen (Cetinje), GOŠK (Dubrovnik), Jug (Dubrovnik), Biokovo (Makarska). Ostalo je zapisano da su 1. travnja 1923. godine utakmicu odigrali Biokovo i Zmaj, rezultat je bio 8:1 u korist Biokova, a poništena je od strane Splitskog nogometnog saveza zbog neodgovarajućih vratnica. Nova je odigrana 12. srpnja 1923. godine, Biokovo je ponovo bilo bolje i pobjedilo s 2:0. Nogometaši Zmaja i Biokova kao reprezentacija Makarske odigrali su 31. srpnja 1922. godine utakmicu protiv skauta iz Tuzle, a za Makarane su igrali Zore Ive, Tonći Mladinov, File Rafaneli, Petar Strečin, Tonći Barbijeri, Josip Mastrović, Toša Vujasinović, Tonći Antunović, Toni Antonini, Stipe Vranješ, Dario Babić, Dinko Barbijeri, Šime Ivanišević Pivalo. U prvenstvu 1924. godine Zmaj se natjecao u prvenstvu Pokrajine Splitskog nogometnog podsaveza sa klubovima Velebit (Sinj), GOŠK (Dubrovnik), Jug (Dubrovnik), Građanski (Dubrovnik) i Biokovom. Poznat je i jedan rezultat utakmice odigrane u Dubrovniku 16. ožujka 1924. godine: GOŠK – Zmaj 4 : 0. Za momčad Zmaja 1924. godine igrali su: Zore Ive, Ive Tomažo, Nikola Smodlaka, File Rafaneli, Mirko Matulić, Toma Vranješ, Tomislav Dvornik, Toni Antonini, Stipe Vranješ,Kleme Vranješ, Grgo Ive, predsjednik kluba bio je Ivan Rafaneli. Zmaj se narednih godina natjecao u raznim ligama u kojima su nastupali klubovi iz Dalmacije, a čak je u tim ligama nastupao i Unac iz Drvara.

Jakov Kovačević