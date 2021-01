18. SIJEČNJA PONOVO NA NASTAVU – Učenici od 1.- 4. razreda i maturanti u škole, a ostali online

Donesena je odluka, 18. siječnja u školske klupe se vraćaju učenici od 1. do 4. razreda i maturanti.Prema donesenoj odluci i u makarskim školama će nastavu 18. siječnja nastaviti učenici nižih razreda, od prvog do četvrtoga i maturanti.- Nastava za učenike osnovnih škola od 1. do 4. razreda počinje licem u lice – najavio je ministar Fuchs. Također na nastavu u učionice će i učenici 4. razreda srednjih škola iz potreba bolje pripreme Državne mature koja se provodi na cijelom teritoriju Hrvatske u isto vrijeme, kako ne bi bilo hendikepiranih u smislu stjecanja znanja koja su im potrebna. Završni razredi će ići na nastavu po pojačanim epidemiološkim mjerama.- To znači da će se moći održati dovoljno velika distanca između učenika u pojedinim razredima s obzirom da će ostali razredi u ovoj fazi biti online i s time mislimo da smo itekako smanjili mogući rizik od širenja epidemije i početkom polugodišta nećemo narušiti optimistične trendove u incidenciji novozaraženih – dodao je Fuchs.J.Glučina /arhiva MP