MAKARSKE ŠKOLE SPREMNE ZA NASTAVU – Prostori uređeni i zagrijani, u klupe 18. siječnja idu osnovnoškolci od 1.- 4. i maturanti, a svi ostali online

Kao što smo izvijestili drugo polugodište, nakon duljeg zimskog odmora, zbog epidemioloških uvjeta počinje u ponedjeljak, 18. siječnja i to u školskim klupama za učenike od 1. do 4. razreda osnovnih škola i maturante u srednjim, a svi ostali učenici će nastavu u realnom vremenu pratiti online.S obzirom da je odmor potrajao dulje, a i hladnoća pojačala upravo ovog vikenda, provjerili smo u makarskim školama je li sve spremno i odmah da kažemo dobili potvrdne odgovore i pune nade kako će za dva tjedna svi učenici u škole, a o čemu se za sada samo priča.Osnovna škola Stjepana Ivičevića početak drugog polugodišta dočekuje spremno i s odličnom epidemiološkom slikom. Nema pozitivnih među djelatnicima i učenicima tako da će od 18 siječnja moći na nastavu, kao što je propisano u školskim klupama oni od 1.- 4. razreda, a njih je ovdje 343, odnosno 17 odjeljenja i odgojno- obrazovnih skupina, a ostalih 357 će nastavu pratiti online. Prema riječima ravnateljice, sve je spremno za nastavu, prostori su zagrijani u ‘školskoj zgradi i u zgradi srednje gdje na nastavu idu 4 odjeljenja. Nastava će se odvijati prema dosadašnjem rasporedu u smjenama u realnom vremenu, podsjetila je Gržić.U Osnovnoj školi oca Petra Perice sve je spremno za početak nastave.- Tijekom odmora izvršene su popravke i čišćenja, prostor se grije i spremno ćemo dočekati učenike u ponedjeljak u školskim klupama – kazala nam je ravnateljicaU školi je u matičnoj zgradi 12 odjeljenja i 2 su u Promajni. Nastava će se odvijati u dvije smjene u realnom vremenu, a valja reći da će njih 250 pratiti je online dok će 250 učenika nižih razreda ići u školu uz poštivanje svih epidemioloških mjera kako bi situacija ostala ovako dobra kao sada bez pozitivnih među djelatnicima i učenicima.ravnatelj Srednje strukovne nam je kazao da su u ovoj školi dva razreda maturanata i to elektrotehničari i turističko- hotelski komercijalisti, odnosno ukupno 36 njih, a ostalih 240 učenika ove škole nastavu će pratiti online. Od 36 maturanata jedanaest njih su putnici te se nadam da će imati prijevoz, kazao nam je Sumić i istaknuo kako je škola uređena i topla te spremna za dolazak maturanata koji će bez problema moći poštivati epidemiološke uvjete i nesmetano pratiti nastavu., ravnateljica Srednje škole fra Andrije Kačića Miošića podsjeća da će u školske klupe po dosadašnjem rasporedu u jutarnjem turnusu nastavu u ponedjeljak pohađati u školskim klupama 5 odjeljenja maturanata, a učenici ostalih 15 odjeljenja online.- Nadam se s obzirom na dobru epidemiološku sliku u našoj školi kako će se obistiniti, za sada samo ono o čemu se priča, a to je da za dva tjedna svi učenici idu na nastavu u školu – kazala je ravnateljica Bulić. S optimističnim vijestima ravnatelji makarskih škola žele učenicima sretan i uspješan početak drugog polugodišta.

Janja Glučina / arhiva MP