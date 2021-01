Iz Elektrodalmacije obavještavaju potrošače o prekidu napajanja električnom energijom 20. siječnja od 10 do 13 sati u mjestu Brist i to Ulica Litnoga od broja 1 do 10. Do prekida će doći zbog radova na elektroenergetskom postrojenju. Uključivanje će se vršiti bez prethodne najave, a u slučaju lošeg vremena radovi će se odgoditi.

J.G.