ZAPOČEO PRIJELAZNI ROK – Zmaj napustili Tomas i Pavlinović, a očekuje se jedno pojačanje, Brkić u dresu Novog vremena Apfela

U Hrvatskoj je od 18. siječnja 2021. godine za nogometaše započeo zimski prijelazni rok i trajat će do 15. veljače. Ti datumi su posebni zbog koronavirusa, ali i prije službenog otvaranja mercata jedan broj klubova krenuo je u akciju.

U makarskom trećeligašu Zmaju već je došlo do igračkih promjena, a prema riječima sportskog direktora „crvenih“ Ivana Rašića klub su već napustila dva igrača. Antonio Pavlinović koji je u ljetnom prijelaznom roku pristupio Zmaju i trebao biti veliko pojačanje nije se baš naigrao, iako je dok je igrao za drugoligaš Solin bio njihov najbolji strijelac za Makarane je u jesenskoj polusezoni postigao tek jedan pogodak. On i klub sporazumno su se razišli, a svoju karijeru nastavit će u klubu pored Jadra kojem će nastojati pomoći da zadrži drugoligaški status. Dino Tomas koji je zbog ozljeda malo igrao također je bivši igrač Zmaja, a u rubrici dolazaka za sada je samo jedno ime. Vinko Pear koji je prošli dio sezone proveo u susjednoj Uraniji vratio se u matični klub. Kako još uvijek nije poznato hoće li se i kada nastaviti trećeligaško natjecanje Rašić kaže da će se u skladu sa time kompletirati igrački kadar. I u Zmajevim susjedima, baškovoškoj Uraniji i tučepskom Jadranu ima dosta novosti. Iz pouzdanih izvora doznajemo da po svemu sudeći višegodišnji predsjednik Uranije Krešimir Radić neće više obnašati tu dužnost, osim njega ni trener prve momčadi više neće biti Dalibor Filipović. Također iz kluba odlazi i voditelj Škole nogometa Ivan Ribičić, a tko će zauzeti njihova mjesta još nije poznato. Tučepski četvrtoligaš Jadran dobio je novog predsjednika. Načelnik općine Ante Čobrnić obnašat će tu dužnost u iduće četiri godine.

Započeo je i zimski prijelazni rok među hrvatskim futsal klubovima, za igrače 1. HMNL on traje do 3. veljače, dok je za drugoligaše otvoren do 1. ožujka 2021. godine. Iako je kraj jesenskog dijela sezone dao naslutiti da bi ovaj prijelazni rok mogao biti zanimljiv, no po dosadašnjoj aktivnosti klubova može se reći da ipak nije tako. Najzanimljivije je za sada u redovima Uspinjače Gimke koju su napustili Ivan Matan i Josip Brkić. Brkić je prešao u redove doprvaka Hrvatske Novog vremena Apfela, a kao najvažniji razlog dolaska u makarski klub Brkić navodi mogućnost iskoraka u svojoj karijeri. U Futsal Dinamo iz Italije se vratio Kristijan Čekol. Osijek je napustio Nospek, a klub s Drave trebao bi se priključiti Petrušić. Alumnus su pojačali Ercegović, Zoljić i Cota, u najvećem kandidatu za naslov omiškom Olmissumu nije bilo promjena u igračkom kadru. Za sada nema promjena ni u Vrgorcu, iako bi im u borbi za opstanak dobro došlo pokoje pojačanje. Prema riječima Borislava Vukovića, sportskog direktora Novog vremena Apfela, u futsalu za vrijeme zimskog prijelaznog roka nema velikih transfera, oni su uglavnom događaju tijekom ljetne stanke.

Prvoligaški klubovi nastavljaju prvenstvo u petak (22. veljače) i subotu (23. veljače). Novo vrijeme Apfel u 10. kolu gost je Futsal Dinama. Hrvatski prvak Olmissum nastavio je tradiciju Novo vrijeme Apfela, pobjedom nad belgijskim prvakom izborio je prolazak među 16 najboljih klubova Futsal Lige prvaka.

J. Kovačević/IvoR