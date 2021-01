FUTSAL NOVO VRIJEME APFEL – U Zagrebu savilo kod Futsal Dinama

Prva HMNL, 10. koloFutsal Dinamo – Novo vrijeme Apfel 1 : 3 (0 : 2)Zagreb. Dvorana Sutinska vrela. Bez gledatelja.Suci: Josip Dujmić (Rijeka) i Mario Lulić (Gospić).Strijelci: 0 : 1 Osredkar (11. ), 0 : 2 Osredkar (12.) 1 : 2 Prgomet (22. ), 1 : 3 Jelavić (27.) .Futsal Dinamo: M. Herceg, Badrov, Kanjuh, Prgomet, Čekol, Novak, Pavlić, Đulvat, Grbeša, Mužar, Penava, Vučković, Matković, Mudronja. Trener: Alen Jukić.Novo vrijeme Apfel: Bašković, Osredkar, Bajrušović, Brkić, Pulinho, Vuković, Jelavić, Sokol, Rodrigo, Lasić, Horvath, J.Herceg. Trener: Teo Strunje.Najbolji igrač: Igor Osredkar (Novo vrijeme Apfel).Žuti kartoni: Pulinho, Jelavić, Brkić (Novo vrijeme Apfel).Akumulirani prekršaji: Futsal Dinamo : 4 (2+2), Novo vrijeme Apfel:11 (6+5).Novo vrijeme Apfel otvorilo je proljetnu polusezonu vrijednom pobjedom na gostovanju kod Futsal Dinama u Zagrebu. Osvojeni bodovi dobivaju dodatno na značenju jer su pobjedom nad izravnim komkurentom važni za što bolju poziciju uoči doigravanja. Uspjeh Makarana još je vrijedniji jer su to postigli sa smanjenom rotacijom.Prvu izglednu priliku igrači Tea Strunje imali su već u 3. minutikada je na dodavanje Pulinha nečuvani Osredkar pucao iznad vrata domaćih. Potom je Pulinho ponovo bio dodavač, a novak u redovima Novog vremena Josip Brkić pogodio je vratnicu Futsal Dinama. Penava je u 5. minuti izašao sam ispred Baškovića, no umjesto mreže pogodio je gredu njegovih vrata. Na isteku 6. minute Sokol je presjekao dodavanje domaćih igrača, ali je i on uzdrmao gredu M. Hercega. veliku priliku domaći su imali u 9. minuti kada je na dodavanje Bardova Čekol naciljao vratnicu tada praznih vrata gostiju. Revanširao mu se Jelavić u 11. minuti kada je i on još jednom uzdrmao gredu „modrih“. Nekoliko trenutaka nakon toga Novo vrijeme Apfel je došlo do početne prednosti kada je Osredkar oduzeo loptu neopreznom Čekolu i mirno ju pospremio u mrežu domaćih. Makarani su u 12. minuti napravili 5. akumulirani prekršaj, a Osredkar je obilježio tu minutu svojim drugim pogotkom kojime je udvostručio prednost svoje momčadi. Nakon što je Jelavić izveo udarac iz kuta lopta je došla do slovenskog reprezentativca koji preciznim udarcem zabija za 0 : 2. Jelavić u 15. minuti radi šesti prekršaj i tako daje mogućnost Grbeši da smanji rezultat. Međutim, Bašković je novom velikom obranom zaustavio njegov udarac s 10 metara. Okviri vrata kao da su privlačili lopte jednih i frugih igrača, udarac kapetana gostiju Vukovića u 17. minuti odsjeo je na gredi Zagrebčana.Početkom nastavka Futsal Dinamo je na 1 : 2, udarac Bardova odbio se od grede do Prgometa kojem nije bilo teško zatresti mrežu Baškovića. Minutu potom Bašković je spriječio poravnanje rezultata kada je nogom obranio udarac Novaka. Novo vrijeme Apfel je u 27. minuti podebljalo prednost, Jelavić je domaćima oduzeo loptu na svojoj polovici te se sjurio po desnoj strani i od grede zakucao loptu u mrežu nemoćnog M. Hercega. Nakon toga zatišje je trajalo do 37. minute kada je Bašković još jednom zaustavio udarac Novaka. Pred kraj dvoboja trener domaćih prelazi na igru s Penavom u ulozi vratara-igrača, no takva igra nije mu donijela ništa dobra, Naprotiv, da su Jelavić i Osredkar bili precizniji mogli su i povećati prednost svoje momčadi. Najvažniji za uspjeh gostiju bili su sjajni Bašković i neumorni Osredkar i Jalavić.Jakov Kovačević