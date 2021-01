PRVA HMNL – Olmissum poražen u Šibeniku, Novo vrijeme Apfel na bod zaostatka

Utakmicama 10. kola 1. hrvatske futsal lige započeo je proljetni dio sezone, a start su obilježile kvalitetne i uglavnom neizvjesne utakmice. U izuzetno uzbudljivom susretu odigranom na šibenskom Baldekinu Crnica je slavila protiv Olmissuma rezultatom 3:2. Domaća momčad fanatičnom je borbenošću zasluženo savladala aktualnog prvaka i time borbu za vrh učinila neizvjesnom. Gusari s Cetine već u 5. minuti su došli do prednosti, Crnica je poravnala u 17. minuti preko veterana Subotića. Minutu potom uslijedio je potpuni preokret kada je Šamija zabio za 2:1. Početkom nastavka momčad Mladena Perice povećala je na 3:1, Omišani su igrajući s igračem-vratarom 18 sekundi prije kraja smanjili na 3:2. Rezultat se do kraja nije više mijenjao, Šibenčani su na kraju burno proslavili veliku pobjedu. Novo vrijeme Apfel je u Zagrebu srušilo Futsal Dinamo i prednost Olmissuma smanjilo na samo bod zaostatka. Nakon što je Osredkar s dva pogotka doveo Makarane u veliku prednost domaći su propustili izglednu priliku u 15. minuti. Potom je Mudronja srušen, a u kaznenom prostoru udarac Grbeše sa 6 metara izvanrednom obranom zaustavio je Filip Bašković. Futsal Dinamo je smanjio na 2:1 u 22. minuti preko Prgometa, a u 27. je stigao konačni mat. Jelavić je sa desne strane topovskim udarcem zakucao loptu ispod same grede za konačnih 1:3. Uspinjača Gimka je slavila na gostovanju kod Vrgorca rezultatom 0:2. U ovom dvoboju Vrgorčani nisu pokazali ni približno igru s kraja jesenskog dijela sezone kada su slavili u Osijeku i igrali finale kupa. Universitas je u neizvjesnom susretu na splitskim Gripama protiv Squarea došao do vrijedne pobjede sa kojom je pobjegao iz zone ispadanja. Dubrovčani su bili bolji u prvom dijelu utakmice i poveli s 0:1, a ostatak prvog poluvremena pripao je domaćoj momčadi. Kosor i Mijić pogodcima u 18. minuti preokrenuli su rezultat u korist „studenata“. I veliku većinu drugog poluvremena Universitas je dominirao dobrom igrom u obrani i napadu i sasvim zasluženo osvojio bodove. Pitanje pobjednika u derbiju začelja u Osijeku odlučeno deset sekundi prije kraja susreta između domaćina i Alumnusa. Kod rezultata 2:2 Markić je svojim drugim pogotkom dodatno zasolio ranu i ostavio domaćina bez boda.

Rezultati:

Crnica – Olmissum 3 : 2, Futsal Dinamo – Novo vrijeme Apfel 1 : 3, Vrgorac – Uspinjača Gimka 0 : 2, Universitas – Square 3 : 2, Osijek Kelme – Alumnus Sesvete 2 : 3

Poredak:

Olmissum 22, Novo vrijeme Apfel 21, Crnica 17, Futsal Dinamo 15, Square 15, Alumnus Sesvete 14, Uspinjača Gimka 13, Universitas 11, Vrgorac 8, Osijek Kelme 6

Lista strijelaca:

10 – Osredkar

9 – Tot, Markić, Subotić

7 – Šamija, Pandurević, Prgomet, Pavić

6 – Šamija, D. Vuković,

Radi kvalifikacijskih utakmica reprezentacije Hrvatske protiv Albanije i Danske za nastup na Europskom prvenstvu utakmice 1. HMNL igraju se idućeg vikenda, a sastaju se:

Novo vrijeme Apfel – Osijek Kelme, Universitas . Crnica, Uspinjača Gimka – Olmissum, Square – Futsal Dinamo, Alumnus Sesvete – Vrgorac.

J. Kovačević /Ž. Kovačić