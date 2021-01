GRADSKA KNJIŽNICA MAKARSKA UZ MEĐUNARODNI DAN DARIVANJA KNJIGOM – ‘Darujte knjige do 13. veljače, razveselite djecu i mlade u Dječjem domu Maestral’

Čitanje nam pomaže da razvijamo osjećaje, obogaćuje našu maštu i rječnik, pomaže nam da zavolimo knjige i ono najvažnije – zabavno je!

Gradska knjižnica Makarska ove će se godine uključiti u obilježavanje Međunarodnog dana darivanja knjigom koji se pod krilaticama „Čitam, dam, sretan sam.“ i „Svoju knjigu daruj, tuđe srce obraduj!“ obilježava 14. veljače. Ovom akcijom darivanja slikovnica i knjiga za djecu želi se uljepšati boravak djeci u bolnicama, domovima zdravlja i drugim ustanovama u kojima se okuplja mnogo djece.

- Gradska knjižnica Makarska poziva sve stanovnike Makarske rivijere, bez obzira jesu li članovi knjižnice ili ne, da doniraju svoje slikovnice i knjige za djecu i mlade koje im više ne trebaju, a mi ćemo donirane knjige proslijediti djeci u Dječjem domu Maestral u Splitu te im na taj način malo uljepšati njihov boravak tamo. Donacije možete dostaviti u prostorije Gradske knjižnice Makarska na adresi Don Mihovila Pavlinovića 1 (zgrada stare srednje škole, 1. kat) za vrijeme radnog vremena knjižnice, od ponedjeljka do petka od 8 ujutro do 8 navečer te subotom od 9 do 12. Knjige ćemo prikupljati do subote, 13. veljače. Hvala svima unaprijed na sudjelovanju u ovoj akciji – poručuju iz Gradske knjižnice Makarska.

J.M.