I UDRUGA PUHARIĆ U NOĆI MUZEJA – Online svi brojevi lokalnih novina dobiveni na dar iz privatne arhive

Četvrtu godinu za redom, zapravo od kada i postoji Udruga Puharić također obilježava Noć muzeja kako se to čini i na nacionalnoj razini.Naime, Udruga Puharić podržava program nacionalne muzejske manifestacije Noć muzeja 2021. – 16. koju u Makarskoj organizira Gradska galerija Antuna Gojaka. DIGITALNA NOĆ MUZEJA ove je godine online i to danas 29. siječnja 2021.Podržavajući manifestaciju Noć muzeja Udruga Puharić će također online ove godine prezentirati zanimljivu građu zbivanja u slici i riječi na području Makarske i Makarskog primorja objavljenih na stranicama ovdašnjih lokalnih novina – “Makarskog primorja” i “Makarske kronike”.Od Vedrane Vele Puharić, predsjednice Udruge Puharić doznajemo da je Udruga za prezentaciju ove građe dobila na dar arhivu pok. Ljube Lalića, sve brojeve “Makarske rivijere”, odnosno “Makarskog primorja” koje vjerno dokumentiraju što se na terenu događalo i kako se živjelo na ovim prostorima minulih desetljeća.Prezentirat će se također i brojevi mlađe novine “Makarske kronike” od 1. broja do kada je bila u privatnom vlasništvu naših sugrađana. Večeras imate prigodu online posjetiti Zavičajni spomen-dom “Marin Puharić” i na Facebooku prelistati najavljenu građu koja je ovdje pohranjena na galeriji i izložena oku javnosti.

J.Glučina/arhiva MP