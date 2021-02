BEZ VODE U ČETVRTAK OD 9 DO 16 SATI – Dio Zelenke

Obavještavaju se potrošači da će zbog neodgodivih radova na vodoopskrbnom sustavu dana 4. veljače (četvrtak) u vremenu od 9 do 16 sati doći do prekida u opskrbi pitkom vodom u Makarskoj i to dio ć Zelenke: od Puta Požara do Ličke ulice te Vukovarska ulica: od križanja sa Zagrebačkom do križanja s Ličkom ulicom.

U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika radovi se odgađaju za idući dan.

Iz Vodovoda mole potrošače da se na vrijeme opskrbe potrebnim količinama vode.

