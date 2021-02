U ‘SRCEM ZA PETRINJU’ UKLJUČITE SE I VI – Makarska rivijera i prijatelji okupljeni u humanitarnom projektu gradit će kuću obitelji Boltužić, a useljenje najavljuju za lipanj 2021.

Poduzetnici s Makarske rivijere pokrenuli su inicijativu i okupili su se u humanitarnom projektu ‘Srcem za Petrinju’ kako bi izgradili novu kuću šestočlanoj obitelji Boltužić u selu Jabukovcu, udaljenom dvadesetak kilometara od Petrinje, a koja je porušena u potresu.

Ideja je odmah pala na plodno tlo, puno je toga učinjeno na pripremama, i sudeći po zanimanju obitelj na Banovini bi u svoju novu kuću mogla useliti početkom lipnja.

O tijeku projekta i na koji se način svatko može uključiti, bilo uplatom na poseban donacijski račun, donacijom građevinskih i obrtničkih materijala te usluga ili pak stvari za opremanje kuće, izvijestio je Mijo Pašalić, vlasnik Apfela, koji je zajedno s Joskom Šarićem Škarom, vlasnikom Projekta Hemers, pokrenuo ovu plemenitu ideju koju će koordinirati Jovica Šegan.

- Prije mjesec dana, točnije 30. i 31. prosinca prošle godine, pokušali smo putem svojih prijatelja doći do imena obitelji kojoj bi mogli pomoći na način da im osiguramo novi dom. Kada smo dobili informaciju da bi gradili kuću obitelji Božidara Boltužića, a koja je stradala u potresu i mora se u potpunosti srušiti, nismo dvojili. Otišli smo na lice mjesta, uvjerili se u težak život ove obitelji koja sad živi u dva kontejnera, a inače se bave poljoprivredom i stočarstvom. Krenuli smo odmah s administrativno-pravnim pripremama, u čemu nam je pomogao odvjetnik Bojan Filipović, a njegove usluge su također donacija, i sada je sve došlo do točke kada će se za desetak dana srušiti stara kuća i postaviti temelji nove. Procjenjujemo da će izgradnja prizemlja i kata sa po 90 m2 i krova stajati oko 700 tisuća kuna. Vjerujemo u naše ljude od Brela do Gradca, i sve koji žive po svijetu da će se odazvati ovoj humanoj ideji i uključiti se donacijama. Naš cilj je sigurnost ove obitelji, kvaliteta gradnje i transparentnost u svemu što se bude radilo, od danas do u seljenja – istaknuo je Mijo Pašalić, uz naglasak kako nema prvog imena u ovoj akciji već su svi donatori jednako vrijedni i dobrodošli.

Jovica Šegan, tehničko lice i koordinator, zadužen je za praćenje projekta.- Izvođač je petrinjski građevinar Stanić Gradnja, a projekt kuće donirala je zagrebačka arhitektica Monika Galiuć Rolich – naglasio je Šegan. Izvijestio je da od danas kreće posebna platforma na kojoj će slikom i riječima biti javnosti dostupan tijek projekta. A, svake srijede u podne znat će se koliko je prikupljeno novca i ostalih donacija, te ne iznosi već imena donatora, i sve tako dok obitelj Boltužić ne useli u svoju novu kuću koja će se graditi na mjestu porušene stare.

Poručeno je, Makarani i Primorci pokažite svoje veliko srce, donirajte, izgradimo kuću obitelji Boltužić.

Jasna Morović/IvoR