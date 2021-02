CRVENI KRIŽ MAKARSKA – Akcije darivanja krvi u Makarskoj, Baškoj Vodi, Brelima i Tučepi

Crveni križ Makarska tijekom ovoga mjeseca organizira 4 akcije dobrovoljnog darivanja krvi. Prva akcija biti će u Makarskoj 19. veljače u Domu zdravlja od 9 do 12 sati. Druga i treća akcija biti će 22. veljače u Baškoj Vodi, Grand hotel Slavija od 9 do 12 sati. Također 22. veljače bit će u Brelima, osnovna škola od 13 do 15 sati. I zadnja ovomjesečna akcija biti će u Tučepima u općinskoj vijećnici od 9 do 12 sati, 26. veljače.

Iz Crvenog križa Makarska pozivaju sve zdrave osobe od 18 do 65 godina da se odazovu akcijama.

J.G./arhiva MP