ŽUPANIJSKI STOŽER CIVILNE ZAŠTITE – Od danas moguće posjete domovima za starije i izlasci korisnika

Na području Splitsko-dalmatinske županije od danas se ukidaju epidemiološke mjere koje se odnose na zabranu posjeta domovima za starije i izlazaka korisnika iz njih, najavljeno je iz županijskog Stožera civilne zaštite.Stožer Civilne zaštite RH prihvatio je zahtjev županijskog Stožera da se omogući posjet domovima za starije i izlasci korisnicama iz tih domova i ta epidemiološka mjera iz kolovoza prošle godine prestaje važiti u našoj županiji. Prestanak važenja te epidemiološke mjere odnosi se na četrdesetak ustanova na području Splitsko-dalmatinske županije, to jest na domove za starije, na socijalne ustanove, kao i na privatne ustanove koje skrbe o starijima.

U Makarskoj se pripremaju za primjenu odluke

Da, od jutros je to sve moguće, ali uz dogovor s mjerodavnima u domovima. Provjerili smo kako je to u Domu za starije i nemoćne u Makarskoj. Naime, sama odluka ne znači da sada mogu svi pohrliti u posjet ili iz doma u šetnju bez najave i dogovora uz poštivanje epidemioloških mjera.

- Odluka je donesena i mi ćemo se unutar Doma dogovoriti s obzirom na okolnosti kada i kako će biti moguće posjete i izlasci korisnika. Svaka kuća ima specifične okolnosti. Sve ovisi od toga jesu li svi zdravi, jesu li testirani, nisu svi ni procijepljeni. Mi ćemo se sve to dogovoriti i razraditi mogućnosti tako da će samu odluku biti moguće u našem Domu primijeniti od sljedećega tjedna- izjavila nam je Marija Lelas, ravnateljica Doma za starije i nemoćne osobe u Makarskoj. Jutros, nekih pola sata ispred doma nismo vidjeli nikoga niti da ulazi niti izlazi, što je jamstvo da se interni dogovor unutar Doma poštuje i da svi s nestrpljenjem čekaju početak sljedećega tjedna.

Piše i foto/ Janja Glučina