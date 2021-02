JOŠKO LELAS – U hotelu Meteor ovogodišnje goste dočekat će luksuzna oaza obiteljskog turizma

Hotel Meteor će u sasvim novom ruhu dočekati ovogodišnje goste. Nakon renoviranja, odnosno gradnje otvorenih bazena i uređenja unutrašnjosti hotela Meteor, do konca mjeseca očekuje se tehnički prijem objekta. Svi radovi se završavaju i nema dvojbe kako će ovo uređenje hotela uvelike poboljšati kvalitetu smještaja i obogatiti ponudu obiteljskog smještaja. Nakon svih radova te uređenja pristupa hotelu s južne i sa sjeverne strane Meteor će zablistati ove sezone u punom sjaju s bogatijim sadržajima i ponudom na ponos Makarske i vjernih gostiju ovog hotela koji je desetljećima prepoznatljiv po kvaliteti na turističkom tržištu

Joško Lelas, član Uprave Imperial riviere i direktor makarske Podružnice za turizam Hoteli Makarska, potvrdio nam je da se za petnaestak dana očekuje tehnički prijem te da će s istim kapacitetom od 580 ležaja Meteor sigurno raditi ove sezone, naravno ako to dozvole epidemiološke mjere.

Hotel Meteor nije ovo ljeto radio. Vrata hotela bila su zatvorena upravo zbog nezavršenih radova, a oni opet nisu mogli biti završeni do sezone zbog poznatih tadašnjih epidemioloških okolnosti i mjera zaštite od epidemije koronavirusa koje su bile na snazi tijekom proljeća dok se još moglo raditi. No prošle je sezone radio hotel Dalmacija čije je renoviranje također planirano i to potkraj ove godine.

Podsjetimo, hotel Meteor je zatvoren 22. listopada 2019., kada je započela zapravo druga faza rekonstrukcije u hotelu, a što je podrazumijevalo uređenje vanjskog bazena, rušenje starog bazena i gradnju novog konceptualnog bazena koji će biti primjeren novom segmentu obiteljskog hotela, uređenje unutarnjeg bazena, te uređenje 160 soba budući je 111 soba već ranije renovirano.

J.Glučina

.