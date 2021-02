ZMAJ – Podnijeli zahtjev za drugoligašku licencu

Od iduće natjecateljske sezone Druga HNL umjesto dosadašnjih 18 brojit će 16 klubova. Pobjednik 2. lige iz natjecateljske godine 2020./21. postaje član 1. HNL u natjecateljskoj sezoni 2021./22. Drugu HNL će činiti 16 klubova i to: Klub koji kao zadnjeplasirani (10) ispadne iz HT Prve lige2020./21., klubovi koji su se plasirali do zaključno 15. mjesta u Drugoj HNL u natjecateljskoj sezoni 2020./2021. te jedan klub pobjednik iz kvalifikacija prvaka (ili kluba plasiranog do 3. mjesta određene skupine) pet skupina Treće HNL. Inače, 15 trećeligaša podnijelo je zahtjev za drugoligašku licencu: Belišće, Crikvenica, Jarun, Kurilovac, Lučko, Marsonija, Mladost Ždralovo, Rudar Labin, Trnje, Vukovar 1919, Zagorac.

Iz 3. HNL jug tri kluba podnijela su zahtjev za drugoligašku licencu: Hrvace, Zmaj i Split. Po sadašnjem poretku na ljestvici realne izglede za osvajanje jedno od prva 3 mjesta imaju Hrvace i Zmaj, a obzirom na broj osvojenih bodova Split će teško biti prijetnja Hrvacama i Zmaju za plasman koji vodi u kvalifikacije za drugoligaški rang natjecanja. Svakako nas čeka uzbudljiv nastavak sezone, a „crvenima“ želimo dobre igre i pobjede koje bi im donijele mogućnost da se kroz kvalifikacije domognu drugog po snazi hrvatskog nogometnog ranga. A kako Zmaj u ovoj godini slavi stogodišnjicu osnivanja većeg poklona od ovoga ne bi mogli ni zamisliti.

J. Kovačević/IvoR