ODIGRAN SVEBIOKOVSKI DERBI VRGORAC – NOVO VRIJEME APFEL Bodovi ostali u Tinovu gradu

Vrgorac. SD Davor Jović. Bez gledatelja.

Suci: Ivan Mujan i Edo Vulić (Split). Treći sudac: Mario Budimir.

Delegat: Dino Doljanin.

Strijelci: 1.0 Roskam (17.), 2:0 Martinac (20.), 3:0 Roskam (29.), 4:0 Martinac (30.).

Vrgorac: M. Vuković, Kraljević, Gudasić, Kozarić, Dragičević, Govorko, Gašpar, A. Vuković, Marinović, Martinac, Turić, Roskam,Grbavac, Vučić.

Trener: Krešimir Čubelić.

Novo vrijeme Apfel: Bašković, M. Vuković, Pulinho, Brkić, Jelavić, Osredkar, Sokol, Bajrušović, Kazazić, Horvath, Lasić, Herceg.

Trener: Teo Strunje.

Akumulirani prekršaji: Vrgorac 10 (5+5), Novo vrijeme Apfel 11 (6+5)

Crveni karton: Filip Bašković (20.) – Novo vrijeme Apfel.

Najbolji igrač: Duško Martinac (Vrgorac).

Vrgorac je u 12. kolu 1. HMNL u svebiokovskom derbiju uvjerljivo savladao Novo vrijeme Apfel sa visokih 4 : 0. Utakmica višegodišnjih rivala ni po čemu nije odavala da su „nebesko-plavi“ predzadnji, a gosti iz Makarske drugoplasirana momčad lige. Vrgorac je ostvario prvu ovosezonsku pobjedu na domaćem terenu koja im daje mogućnost uspona na prvenstvenoj ljestvici dok su gosti ponovo razočarali. Prvu izglednu prigodu imao je Vrgorac u 5. minuti kada je Kozarić pucao s desetak metara, ali je Bašković bio siguran. Dvije minute potom uzvratili su gosti iz slobodnog udarca, Kazazić je snažno pucao sa 7-8 metara a M. Vuković odbija loptu, a iz novog pokušaja Kazazić je bio neprecizan. Polovinom prvog poluvremena novu prigodu imali su domaći, no Bašković je bio uspješniji od Gudasića. Veliku prigodu propustili su igrači Tea Strunje u 11. minuti kada iz blizine Brkić nije bio precizan. Vrgorčani u 17. minuti dolaze do početne prednosti, nakon ubačaja sa boka lopta je došla do Roskama koji je izašao sam ispred Baškovića i lob udarcem zabija za 1:0. Pred odlazak na odmor domaći su podebljali prednost, Martinac je izbjegao pažnji obrane gostiju i izbio sam ispred Baškovića. Vratar gostiju rukom zaustavlja loptu izvan kaznenog prostora i radi toga biva isključen, kako je to bio šesti akumulirani prekršaj Martinac je savladao nezagrijanog Hercega za 2:0. U nastavku su gosti zaigrali žustrije, imali inicijativu na terenu koju nisu uspjeli realizirati. Nakon pola sata igre nestalo je neizvjesnosti u ovom susretu kada je Roskam sa euro-golom sa desne strane pospremio loptu u mrežu Hercega za 3:0. Nakon toga gosti prelaze na igru s Jelavićem u ulozi vratara-igrača. Takva igra Makaranima nije donIjela ništa dobrog, naprotiv primili su još jedan pogodak u 30. minuti. Kapetan domaćih Martinac oduzeo je loptu Osredkaru i sa svoje polovine terene preciznim udarcem poentirao za konačnih 4:0. Usprkos tomu Novo vrijeme i dalje igra sa letećim vratarom, a sve njihove pokušaje zaustavila je obrana Vrgorca i raspoloženi vratar Marko Vuković.

J. Kovačević/arhiva MP