FUTSAL TABLICA – Olmisum uvjerljiv, Vrgorcu biokovski derbi

12. kolo

Dvoboj između vodećeg Olmissuma i trećeplasiranog Alumnusa odigran je u solinskoj dvorani Bilankuša jer se u Omišu igrala završnica Kupa Hrvatske za košarkaše. Omišani su već na početku susret prelomili na svoju stranu, već u 4. minuti Horvat je zabio za početnu prednost. Nepunu minutu potom Sekulić je udvostručio prednost, a u istoj već je bilo 3:0. Na odmor se otišlo visokom prednošću „zeleno-plavih“ pa je već tada utakmica lišena bilo kakve neizvjesnosti. Kako u subotu Olmissum čeka veliki okršaj sa ruskim KPFR-0m trener Maretić je odmarao Jelovčića, Jurića i Luketina, a veću minutažu dobili su još juniori Marić i Buljević.

Uvjerljivu pobjedu upisali su malonogometaši Vrgorca u borbi za opstanak u prvoligaškom društvu, a to im je ujedno bila prva pobjeda u dvorani Davor Jović-junak Domovinskog rata. Time su ove sezone oba biokovska derbija otišla na stranu Vrgorca koji su oba poluvremena s istim rezultatom (2 : 0) riješili u svoju korist. Nakon neiskorištenih prigoda jednih i drugih domaći su do početne prednosti došli u 17. minuti pogotkom Roskama, pred odlazak na odmor Martinac je izašao sam ispred Baškovića koji je igrao rukom izvan kaznenog prostora i radi toga dobio crveni karton. Na vrata ulazi Jakša Herceg, no iskusni Martinac pogađa za 2 : 0. U nastavku su gosti imali inicijativu na terenu, ali ni jednu od svojih prilika nisu uspjeli realizirati. Nakon drugog pogotka Matea Roskama u 29. minuti trener Makarana Strunje pokušao je s letećim vratarom-igračem popraviti rezultat, Osredkarovu grešku koristi Martinac i iz svog dijela terena postavlja konačnih 4 : 0.

Osijek Kelme dijelilo je tek 45 sekundi od punog plijena u okršaju s dubrovačkim Squareom. Prvoligaš s Drave poveo je već u 1. minuti preko Šalaja, a dvije minute nakon Pandurević je zabio za 2:0. Dubrovčani su u nastavku bili bolji i preko Konsua smanjili na 3:2. Nakon toga preuzeli su rizik igrajući s letećim vratarom, to im se isplatilo jer su 45 sekundi prije kraja poravnali na 3:3. Domaćin je tako ostao bez tri boda i tako dodatno otežao borbu za opstanak. Na šibenskom Baldekinu Crnica je teže od očekivanog slavila protiv Uspinjače Gimke, a za sva tri boda strahovali su do samog kraja utakmice. Prvi dio utakmice domaći su dobili rezultatom 4:1, no u nastavku su gosti imali nekoliko prigoda za poravnanje. Nije im pošlo za rukom da zabiti i četvrti pogodak i bodovi su ostali na Baldekinu. Futsal Dinamo bio je domaćin splitskom Universitasu, a početak utakmice otišao je na stranu gostiju. U nastavku su domaći poravnali na 2:2, a u 40. minuti su Čekol i vratar domaćih Mario Herceg sa svojih vrata poentirali za slavlje plavih.

Rezultati:

Olmissum – Alumnus 7 : 1, Vrgorac – Novo vrijeme Apfel 4 : 0, Osijek Kelme – Square 3 : 3, Crnica – Uspinjača Gimka 4 : 3, Futsal Dinamo – Universitas 4 : 2

Poredak:

Olmissum 28, Novo vrijeme Apfel 22, Crnica 20, Futsal Dinamo 19, Square 17, Alumnus 17, Universitas 14, Uspinjača Gimka 13, Vrgorac 11, Osijek Kelme 8

Lista strijelaca:

11 – Igor Osredkar, Dario Markić

10 – Saša Subotić

9 - Duško Martinac, Silvije Toth, Andrej Pandurević, Ivan Gotovac, Dragan Vuković

8 – Mihovil Prgomet

7 – Nikola Pavić, Marko Šamija, Vlado Andrijašević, Josip Šalaj

J. Kovačević/Ž. Kovačić