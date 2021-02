RK HOTELI MAKARSKA – Poražene od Zadra u samoj završnici

2. HRL – jug (žene), 9. kolo

Hoteli Makarska – Zadar 28 : 29 (17 : 17)

Makarska. Dvorana na GSC-u. Bez gledatelja.

Suci: Nives Parađina (Marina) i Stefano Rajković (Split).

Hoteli Makarska: A. Stipičević, Pavlinović, I. Stipičević, Vujčić 1, Vranješ 3, Selak 6, Juričić 8, L. Ravlić 2, Ševelj, L. Ravlić, Šalinović 7, Jurilj. Trenerica: Leona Lendić Kovačević.

Zadar: Balen, Šarić 1, Sušić 4, Tvrdeić, Matovina 6, Perić 1, Klarić 9, Cota 8. Trenerica: Maja Mitrović.

Tako blizu, a tako daleko i ponovo su Makarke ostale praznih ruku. Vrijedni bodovi otišli su u Zadar, sve ovo već je bilo viđeno, brojne tehničke pogreškea posebno loša završnica. Rukometašice iz Zadra samo su uzele ponuđeno i na kraju zapjevale pobjedničku pjesmu. U nekoliko navrata u prvom dijelu (12:8, 13:9) Makarke nisu uspjele prelomiti utakmicu i još više se rezultatski odvojiti. Naprotiv, uporne gošće koje su u Makarsku doputovale sa samo 8 rukometašica u 23. minuti poravnale su na 14:14. Potom se igralo pogodak za pogodak te se na odmor otišlo bez pobjednika (17 : 17). U nastavku su se u vodstvu smjenjivali domaće i gošće i rezultat je bio neodlučan sve do 56. minute kada su „hotelijerke“ povele s 28 : 26. Sa 2 pogotka Ana Matovina u 60. je minuti izjednačila na 28 : 28. Domaće su imale napad 30 sekundi prije kraja utakmice, no udarac Danijele Vujčić obranila je vratarka Zadra Enea Balen. U brzom kontranapadu skoro sa zvukom sirene Katarina Cota pronašla je put do mreže Ane Stipičević za konačnih 28 : 29. Tako je u uzbudljivoj završnici sve otišlo na stranu strpljivih i borbenih gošća, a izgledalo je kao da je netko ugasio svjetlo domaćoj ekipi koja u zadnja 4 minuta nije uspjela postići ni jedan pogodak.

J. Kovačević/Ž. Kovačić