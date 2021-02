PROJEKT HUMANOSTI ‘MAKARSKA RIVIJERA I PRIJATELJI ZA PETRINJU’ NAPREDUJE – Prikupljeno 117 tisuća kuna, izrađeno idejno rješenje nove kuće za obitelj Boltužić

Inicijativa “Srcem za Petrinju”, u kojoj su se ujedinili građani i poduzetnici Makarske kako bi obitelji Boltužić u Jabukovcu i izgradili kuću, punom parom ide naprijed.Riječ je o hvalevrijednoj inicijativi uz pomoć koje će Makarani šesteročlanoj obitelji, na mjestu njihovog starog i potresom razrušenog doma, napraviti novu dvoetažnu kuću vrijednu 750 tisuća kuna.Inicijativi “Srcem za Petrinju” odazvali su se brojni građani i poduzetnici, a od početka prikupljanja novčanih donacija pa sve do srijede, prikupljeno je 116.974,95 kuna.Pregledom nadležnih službi, kuća obitelji Boltužić je nakon razornog potresa dobila crvenu naljepnicu te je kao takva opasna za život. Makarski su poduzetnici sudjelovali u prijavi štete na nastaloj kući, prikupljanju dokumentacije te izradi projekta rušenja. Istaknuli su i kako je izrađeno idejno rješenje nove kuće.- S izradom glavnog projekta, na temelju kojeg će se graditi zamjenska građevina, nastavlja se čim se dobiju rezultati geomehaničkog ispitivanja tla, koja će definirati način temeljenja nove građevine. Geomehaničari su na terenu, te bi elaborat s rezultatima istraživanja trebao biti gotov do kraja tjedna – kazao je koordinator inicijativedodajući kako je u međuvremenu pokrenut postupak upisa postojeće građevine u katastar i zemljišne knjige s obzirom na to da veliki dio stanovništva, nakon legalizacije, nije uknjižio ozakonjeno stanje te je dokumentacija u katastru i zemljišnim knjigama kao takva nepotpuna.- Geodeti su snimili visinske kote predmetne katastarske čestice što je također nužno za izradu glavnog projekta zamjenske građevine. Kako bi se obitelji Boltužić mogla graditi zamjenska građevina prema pojednostavljenom, odnosno ubrzanom postupku sukladno izmjenama “Zakona o obnovi“, moraju se službeno prijaviti za rušenje i obnovu, tj. gradnju zamjenske građevine neovisno o donaciji – kazao je Šegan dodajući kako su vlasnici kuće prijavili postojeću kuću za rušenje preko “mobilnog stručnog tima“ koji je na terenu pojednostavio i pomogao ispuniti obrasce stanovništvu na ugroženom području.- Za daljnje korake čekamo „provedbeni akt Zakona-izmjena Programa mjera obnove oštećenih zgrada“, koji donosi Vlada, a koji će cijelu proceduru pojednostaviti i ubrzati. Kako je provedbeni akt u visokoj fazi izrade, očekuje se brzi daljnji proceduralni nastavak tijekom koga se planira završiti i glavni projekt zamjenske građevine, koji je osnova za početak gradnje nove kuće za obitelj Boltužić iz Jabukovca – istaknuo je Šegan dodajući kako je u međuvremenu održan donatorski skup u Makarskoj na kojem je prezentiran cilj akcije za izgradnju objekta za obitelj Boltužić.- Izabran je izvođač za rušenje objekta te izvođenje zemljanih i armirano betonskih radova i to tvrtka „Stanić gradnja „ iz Petrinje – rekao je Šegan dodajući kako je javno objavljena i lista svih onih koji su donirali sredstva za izgradnju kuće, kako tvrtki tako fizičkih osoba.Tijek izvedbe projekta, imena donatora i prikupljena novčana svota objavljeni su na Instagram profilu @makarska_rivijera_za_petrinju.Izgradnja nove kuće obitelji Boltužić stajat će, kako je procijenjeno, oko 750 tisuća kuna pa inicijatori pozivaju sve koji mogu da se pridruže donacijom na žiroračun otvoren isključivo za tu plemenitu akciju u Zagrebačkoj banci IBAN: HR9423600001502859351, donacijom građevinskih i obrtničkih materijala i usluga te donacijom stvari za opremanje kuće.

Rolich-Rolich d.o.o., Zagreb

Geoekspert d.o.o., Zagreb

Builder d.o.o., Makarska

Obrt Micigen, Tučepi

Sušac gradnja d.o.o., Tučepi

Keratom d.o.o., Makarska

Alen Bokšić, Makarska

Vranješ Projekt d.o.o., Makarska

Inženjering Georad d.o.o., Makarska

Merlin Company d.o.o., Makarska

Obrt Elektrolux, Makarska

In-Loco d.o.o., Makarska

Aquamax d.o.o., Makarska

Lovreta Line d.o.o., Makarska

Ivanac Instalacije d.o.o., Makarska

Val produkcija d.o.o., Zagreb

Dragić keramičarski obrt, Đakovo

Al Ćane d.o.o., Grude, BiH

Odvjetnički ured Filipović-Lalić, Makarska

Zona komfora d.o.o. (Intermod), Makarska

Geonivo d.o.o., Zagreb

Ukupni iznos donacija koji je do 17. veljače 2021. uplaćen na za to posebno otvoren račun je: 116.974,95 kn. Donatori su:

Dalibor Ivanić, Zagreb

Ivica i Maja Ivanac, Makarska

Ana Visković, Tučepi

Darijo Antunović, Makarska

Đeni Čizmić, Krvavica

Eva Čović, Tučepi

Dubravka Radalj, Tučepi

Ivan Mataga, Opuzen

Marijana Drviš, Makarska

Lutkarsko društvo Zlatousti, Makarska

Danilo Popović, Osijek

Apfel d.o.o., Makarska

Marijana Roso, Makarska

Miše Staničić, Baška Voda

Anita Bušelić, Makarska

Imperator d.o.o., Baška Voda

Obrt za ugostiteljstvo Marina, Tučepi

Branko Radalj, Makarska

Mira Krivić, Makarska

Jelena Martić, Makarska

Dina Radić, Baška Voda

Obrt TC Mont, Hrvace

Meri Vajncetler, Makarska

Proxy d.o.o., Klis

Amina Prlić, Makarska

Iva Vekić, Podprolog

Tina Jelavić, Vrgorac

Olivera Molnar, Makarska

Jozo Gudelj, Makarska

Filip Bašković, Makarska

Ivica Bakota d.o.o., Makarska

Ante Mašić, Makarska

Dragan Katušić, Zagvozd

Matko Pašalić, Makarska

Mirela Falak, Makarska

Marija Šupuk, Slime

Mate Rakušić, Makarska

Antonija Nejašmić, Makarska

Irena Petković Bajić, Makarska

Iris Grle, Makarska

Anita Žigo, Makarska

Kate Čović, Tučepi

Maja Lasić, Makarska

Autoservis Lozić-Staničić d.o.o., Makarska

Mate Vuković, Makarska

Željka Mijačika, Tučepi

Mia Rizvan, Klis

Ivana Bašković, Makarska

Obitelj Bagić, Makarska

Viritus Maritima d.o.o., Makarska

Vlado i Jozica Andrijašević, Makarska

Lukić Projekt d.o.o., Makarska

Sanja Šegan, Makarska

Pizza Shop d.o.o., Komolac

Danica Lukanović, Makarska

Ivica Karačić, Beč, Austrija

Milivoj Andrijašević, Makarska

Mate Tomaš, Tučepi

Gabrijel Lasić, Makarska

Damir Berisha, Makarska

Mate Alilović, Makarska

Stipe Čondić Grgić, Cista Provo

Marin Lalić, Tučepi

Josip Lozo, Makarska

Ivana Glibota, Makarska

Ana Bušelić, Makarska

Božena Šimić, Makarska

Jakša Herceg, Makarska

Marijana Krčić, Promajna

Mate Perkušić, Kamenmost

Božidar Bušelić, Tučepi

Sanja Beus, Makarska

Borislav Vuković, Makarska

Kozlović d.o.o., Momjan, Buje

Cvjetni studio Vanda, Makarska

Nebojša Damjanović , Göteborg, Švedska

Frank Kuhlert, Hamburg, Njemačka

i još 9 donatora koji su željeli ostati anonimni.

