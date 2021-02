ŽUPANIJSKA KOŠARKAŠKA LIGA JUNIORA – Kaštelani slavili u Makarskoj

Makarska. Dvorana OŠ. Bez Gledatelja.

Suci: Pepur i Hajduk (Split).

Amfora: T. Puharić, Radalj 11, Tritela 6, Šimić 37, Vekić, Glibota, Filiprtti 10, Vučko 4, F. Puharić, Bartulović, Ćapeta, Selak. Trener: Nenad Videka.

Ribola Kaštela: Sanader 28, Murko 7, Omazić 13, Pepur, Klepo 11, Maras, K. Vidović, Markota 12, Krešić2, I. Vidović, Ujević 12, Krešić 5. Trener: Toni Biočić.

Kaštelani se nisu puno namučili protiv Amfore u Makarskoj, a od starta se vidjelo da su u ovu utakmicu ušli sa puno više energije. Domaći su imali previše pogrešaka u igri, a ni preciznost im nije bila bolja strana. Već nakon prve četvrtine Amfora je imala dvoznamenkasti zaostatak (9:25), no u drugoj dionici igre igrači Nenada Videke bili su puno bolji. Do odlaska na odmor smanjili su zaostatak na obećavajući zaostatak (32:42) jer u košarci se takav minus često zna nadoknaditi. U nastavku se pokazalo da je to bio kratkotrajan bljesak domaćih igrača, gosti su bez većih problema i napora povećavali svoju prednost. Amfori je veliki problem bio organizacija igre jer nikako nisu uspijevali osmisliti kvalitetan napad, često su upadali u zamke i ostajali bez rješenja. Prednost gostiju stalno je rasla pa je konačnih 68:95 najbolji pokazatelj razlike u kvaliteti. Makaranima jedina satisfakcija može biti da je njihov igrač Šimić bio najbolji strijelac utakmice postigavši čak 37 koševa, dok su Sanader (28) i Omazić (13) bili najefikasniji kod Ribole.

J. K. /Ž.K.