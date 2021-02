PRVA RUKOMETNA LIGA KADETKINJA – Makarke još nisu osigurale završnicu

Rukometni klub Hoteli Makarska bio je domaćin drugog kruga kvalifikacijskog turnira za odlazak na završnicu rukometnog prvenstva Hrvatske za kadetkinje (2004). U dvorani na Gradskom sportskom centru Makarska pored domaćih rukometašica igrale su i njihove vršnjakinje iz RK Dalmacije te RK Metkovića. Prvi susret između domaćih i rukometašica iz Ploča protekao je u borbenoj i do kraja neizvjesnoj igri, a pogotkom Anđele Selak na samom kraju utakmice donio je pobjedu kadetkinjama Makarske. Kad su već savladale prvoligašku ekipu iz Ploča očekivalo se da će novom pobjedom nad Metkovićem osigurati plasman na završnicu, no to se nije dogodilo. Pomalo umorne i svečarski raspoložene iznenadila ih je ekipa s Neretve pa će tako na idućem turniru koji se igra u Zadru za plasman među četiri najbolje ekipe regije jug morati osvojiti barem jedan bod.

Rezultati:

Metković – Zadar 21 : 11, Hoteli Makarska – Dalmatinka 22 : 21, Zadar – Dalmatinka 11 : 15, Metković – Hoteli Makarska 24 : 20

Hoteli Makarska: A. Stipičević, Pavlinović 4, L. Ravlić, Jurilj 5, I. Stipičević 4, Ševelj, M. Ravlić 6, Vranješ 10, Selak 13, Ivanac, Staničić, Sučić.

Trenerica: Leona Lendić Kovačević

Turnir n u Splitu na kojem su trebale igrati kadetkinje Split 2010, ŽARK Split, i Trogir nije se odigrao zbog pojave koronavirusa u ekipi Split 2010.

J. Kovačević/Ž. Kovačić