FUTSAL – Gusari s Cetine s punim plijenom otputovali u Omiš

Makarska. Dvorana na GSC-u. Bez gledatelja.

Suci: Nikola Jelić (Varaždin) i Mario Lulić (Gospić).

Strijelci: 1 : 0 Kazazić (2.), 1 : 1 Jelovčić (9.), 1 : 2 Jurlina (21.), 1 : 3 M. Horvat (26.), 1 : 4 Perišić (36.).

Najbolji igrač: Josip Jurlina (Olmissum).

Novo vrijeme Apfel: J. Herceg, Jelavić, Osredkar, Bajrušović, Kazazić, Vuković, Pulinho, Brkić, Sokol, Pašalić, Lasić, Gašpar, A. Horvath, K. Herceg. Trener: Teo Strunje.

Olmissum: Luketin, Mišerda, Pavić, Perišić, Jurić, Kustura, Jelovčić, Jurlina, M. Horvat, Juretić, Kolobarić, Sekulić, Bilandžić, Baučić. Trener: Duje Maretić.

U posljednjem susretu 13. kola 1. HMNL Novo vrijeme Apfel dočekalo je omiški Olmissum. Riječ je o derbiju koji je bio odgođen zbog nastupa Omišana u osmini finala Uefa Futsal lige Prvaka protiv ruskog KPRF-a.

U vrlo zanimljivom i neizvjesnom prvom poluvremenu domaći su na samom otvaranju utakmice došli do prednosti, nakon dodavanja Pulinha Kazazić je sa 6-7 metara snažnim i preciznim udarcem zabio za 1:0. Minutu potom u izglednoj prilici našao se Osredkar, no njegov udarac zaustavio je reprezentativni vratar Luketin. U 4. minuti je zaiskrilo među igračima, suci su to primirili žutim kartonima za Osredkara, Jurlinu i Luketina. Jelavić je u 6. minuti pokušao savladati vratara gostiju koji sa lakoćom brani njegov udarac. Omišani su poravnali rezultat u 9. minuti, nakon što je J. Herceg odbio udarac Pavića lopta je došla do Jelovčića koji ju sa 3-4 metra posprema u praznu mrežu domaćih. Do odlaska na odmor većih prigoda nije bilo te se na odmor otišlo neodlučnim rezultatom. Tek što se krenulo s centra Olmisum preokreće rezultat i usmjerava utakmicu u svoju korist. Jurlina je prošao po desnom boku i s desetak metara zakucao loptu u mrežu nemoćnog J. Hercega za 1:2. Svaka dvojba oko pobjednika ovog derbija riješena je u 26. minuti kada je Horvat iz drugog pokušaja poentirao za 1:3. Nakon pola sata igre nova prigoda za goste, Jelovčić se našao u idealnoj prigodi, ali je J. Herceg sjajnom obranom sačuvao svoju mrežu. Trener domaćih Teo Strunje preuzima veliki rizik i od 34. minute igra s Jelavićem u ulozi vratara-igrača, a takva igra nije mu donijela ništa dobra. Potpuni potop Makarana dogodio se u 36. minuti, Perišić je presjekao loptu i preciznim udarcem sa svog dijela terena pogodio za konačnih 1:4. Ovom pobjedom Olmissum je osigurao startnu jedinicu uoči doigravanja, a Novo vrijeme je skliznulo s drugog mjesta koje je držalo veći dio sezone.

Jakov Kovačević/Željko Kovačić