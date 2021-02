MUKE PO PROMETU – Korona i dalje koči autobusni prijevoz

Pandemija koronavirusa zaustavila nebrojena putovanja diljem svijeta. No neki ipak putovati moraju barem na bliže udaljenosti. Istina, dok neki rade od kuće i dok su srednjoškolci nastavu pohađali online potreba za češćim brojem linija lokalnog prijevoza je izostala.Ako nemate osobni prijevoz, to je u današnjim uvjetima iznimno teško i na ovim prostorima. Primjerice broj linija iz Makarske prema Splitu i obrnuto znatno je smanjen, na dužim relacijama i da ne govorimo. No ne treba zaboraviti kako je dnevna migracija putnika iz Makarske prema Splitu i nazad u grad pod Biokovo iznimno velika. Ima li se u vidu da je u Splitu i bolnica kojoj gravitira cijela županija, a mnogi su upućeni jedino na autobusni prijevoz, stvar je još kompliciranija.Broj linija je smanjen, a broj putnika u autobusima ograničen! Doda li se k tomu kako su ovaj tjedan i srednjoškolci krenuli u školu jasno je da su gužve veće. Na prijevoz se čeka i po nekoliko sati. Primjerice nakon 9.15 sati iz Splita za Makarsku imate tek u 13.30 sati. I tada naravno broj putnika je daleko veći nego li ih autobus može primiti. Tko uspije ući, uspio je, drugi moraju čekati. Barem malo utješno zvuči za one koji češće putuju za Split da je Promet Makarska, kako doznajemo na makarskom kolodvoru, omogućio od prije dva dana još jednu liniju s polaskom iz Makarske za Split u 12.30 sati i iz Splita za Makarsku u 15.15 sati. Autobus koji Makarsku povezuje s Dubrovnikom uopće ne prometuje, dok je za Metković situacija nešto bolja te su polasci u 10.40 i 17.15 sati.

J.Glučina / IvoR