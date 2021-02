NEVJEROJATAN POTEZ MIJE PAŠALIĆA, VLASNIKA APFELA -Svojim djelatnicima bez vlastitog doma izgradio 16 stanova i omogućio kreditiranje s kamatom od 2 posto

Premda poznat po pomaganjima drugima vlasnik tvrtke Apfel koja u prethodnoj godini pomogla 63 udruge i pojedina jutrošnjim događajem iskoračio je osobito za hrvatske prilike, miljama uvis.Zamislite, čovjek nije više želio gledati da u svojem kolektivu ima oni koji nemaju vlastiti krov nad glavom. Prije godinu dana kupio zemljište i napravio 2 zgrade sa 16 stanova i sve to za svoje zaposlenike omogućivši im dizanje kredita na 15 godina s kamatom od 2 %! Pa gdje to ima? Suvremeni i lijepi stanovi veličine nešto više od 60 kvadrata, dvosobni, na adresi Stari velobrdski put 2 i 4 dobili su po cijeni kvadrata od 950 eura. Stanovi su završeni a jutros su djelatnici Apfela oni koji su dobili tu stanove i njihove kolege uređivali okoliš i stubišta. Sve je spremno za useljenje potvrdio je i vlasnik Mijo Pašalić.Oni koji Miju Pašalića poznaju, pomoć drugima ne čudi ali ipak pitaju se nije li ovo prevelik zalogaj.

-I ja i moja obitelj živimo po načelu da život nema smisla bez drugih, ako čovjek živi samo za sebe. Vidjeli smo da mladi ljudi bez pomoći mama i tata ne mogu nikako do krova nad glavom. Odlučili smo u svom kolektivu pomoći da ostvare taj san. Nekoliko dana prije korone odlučili smo se na ovaj korak. Nismo odustajali ni unatoč padu prometa od 40 posto prošle godine. Izgradili smo 2 zgrade sa 16 stanova što nas je ukupno s kupnjom zemljišta stajalo oko 11,5 milijuna kuna. Nas je četvorni metar ovih stanova stajao 1450 eura po kvadratu, ali stanare će stajati 950 eura odnosno stan će ih zapadati oko 60 tisuća eura, ponosno je izjavio Mijo Pašalić.

Doda li se tome da će svi stan otplaćivati 15 godina po kamatnoj stopi od 1,99 odnosno 2 posto, čudu nigdje kraja.

-Rekao sam da će useliti do Uskrsa i to se obistinilo. Za Uskrs će dobiti ključeve a15. travnja ako epidemiološke mjere dozvole to ćemo proslaviti, zadovoljno će Pašalić podsjetivši na hodogram realizacije ideje. Prije godinu dana kupili smo zemljište po cijeni kvadrata od 250 eura. Na gradnji zgrada bilo je angažirano 23 različite tvrtke od kojih 18 iz Makarske. Sve što smo mogli ovdje naći našli smo i ljudi su to super odradili. Prije godinu dana s odgovornima u firmi dogovorili smo ovakvu gradnju. Za stanove je bilo 26 zainteresiranih. Nakon što je sve razmotreno 13 njih je i dobilo stanove. Uskoro će još jedan biti popunjen, kaže Mijo Pašalić zahvalivši svima koji su sudjelovali u realizaciji od izvođača, do banaka.

-S obzirom da je Grad Makarska upravo na ovoj lokaciji uredio komunalnu infrastrukturu što nam je dalo vjetar u leđa posebno bih zahvalio Gradu odnosno gradonačelniku Juri Brkanu i dogradonačelniku Jozi Vranješu. Posebno sam sretan i uzbuđen jer je ovim stanovima omogućen vlastiti krov nad glavom ljudima koji bez ovoga to nikada nebi mogli. Među stanarima je obitelj s dvoje djece koji su 16 godina podstanari, zatim samohrana majka s dvoje djece također podstanar… Sada imaju svoj stan, a rate kredita 15 godina će se kretati od 130 do 200 eura mjesečno ovisno tko je imao kakva opterećenja. Naime, bilo je ljudi koji zbog dugovanja drugim bankama nisu bili kreditno sposobni ali i to je zahvaljujući Apfelu sređeno i dogovorili smo sa Zagrebačkom bankom kamatu od 1,99 odnosno 2 posto.

Jedini uvjet ovim stanarima je da stan ne smiju prodati prvih 15 godina, čak ne moraju niti raditi više u Apfela ( a tko bi ostavio takvu firmu?) ali u tom stanu moraju živjeti a ne nikako ga iznajmljivati, doznali smo od Mije Pašalića, ponosnog što i njegom sin koji je direktor Apfela razmišlja isto.

A to znači da Apfel nestaje čak niti s ovim čudom.

U dogovoru s tvrtkama Kingtrade i Intermodom i Apfel će pomoći stanarima i opremanje stanova kupnjom namještaja i uređaja po povoljnim uvjetima i obročnom otplatom na 10 mjeseci, dodao je Matko Pašalić, zaželivši stanarima da guštaju sretni u svojim stanovima.

A presretne stanare u današnjem posjetu novinara zatekli smo kako sretni i zadovoljni uređuju okoliš, zajedničke prostore u zgradama, parkirališta, sade cvijeće…

Priznat ćete ovakvo što ne događa se, barem u našoj sredini. Nikada nije! Kako bi nam lijep život bio da se ljudi ponašaju ovako. A evo može se, Apfel je pokazao, što poželjeti nego da barem netko slijedi načela kojima se vodi Mijo Pašalić i njegova obitelj.

Janja Glučina / IvoR