NOVO VRIJEME APFEL Kod Uspinjače traže prekid negativnog niza

Malonogometaši makarskog Novog vremana proljetnu polusezonu otvorili su lošije od očekivanog. U četiri odigrana kola doživjeli su dva poraza (Vrgorac, Olmissum), s Osijekom su odigrali neriješeno, dok su pobjedili Futsal Dinamo u gostima. Kriza se uvukla u redove futsal doprvaka Hrvatske, a pobjeda nad predzadnjom Uspinjačom vratila bi im poljuljno povjerenje u vlastite snage. Uz to ugroženo im je i drugo mjesto na ljestvici koje donosi utakmicu više na domaćem terenu u doigravanju. U Zagrebu se u sastav vraća pouzdani vratar Filip Bašković, a jedino će nedostajati još nedovoljno oporavljeni Rodrigo, kako su bodovi potrebni jednima i drugima Jakša Herceg najavljuje pobjedu svoje momčadi. Nadalje kaže da se nada kako će do početka doigravanja biti u pravoj formi. S druge strane prošlosezonski osvajač kupa Uspinjača Gimka u tri zadnja kola nije osvojila ni jedan bod. Nakon pobjede u Vrgorcu upali su u crnu rupu i protiv Novog vremena se nadaju povratku na pobjednički kolosjek. Mi po kvaliteti igrača ne pripadamo u donji dom , no moramo ju potvrditi na terenu kaže Ante Piplica ponajbolji igrač Uspinjače. Protiv Makarana koji također ne igraju na očekivanom nivou imamo se pravo nadati prekidu negativnog niza, vjerujem u svoje suigrače i očekujem da će bodovi ostati u Zagrebu mišljenja je Piplica.Večerašnja utakmica između Uspinjače Gimke i Novog vremena Apfel igra se u ŠD Zrinjevac i započet će u 19.30 sati.

J. K. /arhiva MP