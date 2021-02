PRVENSTVO HRVATSKE U VATERPOLU Primorje potkresalo krila Galebu

Galeb MR – Primorje EB 10 : 17 (2:6, 2:5, 2:2,4:4)Makarska. Bazen na GSC-u. Bez gledatelja.Suci: Joško Prančić i Nenad Periš (Split).Delegat: Mile Rebić.Galeb MR: Podrug, Rašić 1, Bućan 1, Kuzmanić, Čondić Kedmenović 2, Vukić 2, Vodopivec 1, Miočević, Antonijević 3, Šarić, N. Popović, B. Popović, Topić, Ravlić. Trener: Milovan Čović.Primorje EB:Čubranić, Vuković, Burburan 1, Letica, Brubnjak 4, Blažić 1, Vrbnjak, Rakovac 4, Augusti 2, Babić 1, Paparić 1, Car 3, Olić. Trener: Igor Hinić.Nakon dvomjesečne stanke nastavljeno je Prvenstvo Hrvatske u vaterpolu, a u 11. kolu Galeb MR je na domaćem bazenu doživio visok poraz od riječkog Primorja. Na kraju je bilo sedam pogodaka razlike za goste koji su odigrali vrlo kvalitetnu utakmicu. Ova utakmica riješena je već u prvoj četvrtini koju su igrači Igora Hinića riješili u svoju korist rezultatom 2:6. U napadu su Riječani igrali strpljivo, sigurno, a nadasve precizno dok su domaći pucački bili potpuno inferiorni. I u drugoj dionici igre ništa se bitno nije promijenilo, a na odmor se otišlo vodstvom gostiju rezultatom 4:11. Kako u nastavku nije bilo nikakve neizvjesnosti što se rezultata tiče trener gostiju Hinić dao je priliku igrati svim raspoloživim igračima, to donekle koriste domaći koji su dvije zadnje četvrtine odigrali nešto kvalitetnije. U sastavu gostiju nije bilo slabog pojedinca, kod Galeba je unatoč 17 primljenih pogodaka najbolji bio vratar Mario Podrug koji je od 33 udarca obranio njih 16. Prolaznu ocjenu zaslužuje i Luka Vukić koji je od dva pokušaja zabio dva pogotka, od pojačanja svidio se mladi Petar Čondić Kadmenović dok se od Nene Popovića očekivalo više.Nakon što se odigraju sve utakmice 11. kola prvenstvo se nastavlja u dvije lige. Prvih šest momčadi na ljestvici odigrat će još pet kola, a oni od 7. do 11. mjesta četiri. Bodovi osvojeni u prvom dijelu prvenstva se prenose, a kad završi drugi dio prvoj šestorki priključuju se dva najbolje plasirana iz gore skupine i onda se igra na ispadanje i tako sve do samog finala. Prema broju do sada osvojenih bodova Galeb MR će igrati u drugoj jakosnoj skupini i trebat će mu puno bolje igre kako bi dohvatio osmo mjesto koje donosi četvrtfinale doigravanja.Jakov Kovačević/ arhivaMP