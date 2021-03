NAKON 40 GODINA MAKARSKA DOBIVA SAMOSTOJEĆI DJEČJI VRTIĆ I JASLICE ZA 145 KORISNIKA NA ZELENKI- Gradonačelnik Jure Brkan potpisao ugovor o izgradnji i nadzoru

U Makarskoj nakon 40 godina počinje gradnja prvog samostojećeg dječjeg vrtića i jaslica na Zelenki. Prema ugovoru kojega je danas u gradskoj vijećnici gradonačelnik Jure Brkan potpisao s predstavnicima izvođača i nadzora objekat će biti izgrađen u narednih 10 mjeseci. U funkciji će, kako je naglašeno ovom prigodom, biti nakon opremanja već u pedagoškoj 2022. i to za 145 korisnika.Ukupna vrijednost investicije je 17.904.984,50 kuna i u cijelosti se financira iz Proračuna Grada Makarske. Izvođač radova je, a rok za završetak radova 270 dana od uvođenja u posao. Podsjetimo, Dječji vrtić ,,Ciciban”, jedini samostojeći dječji vrtić u Makarskoj, otvoren je1980. Prilikom potpisivanja ugovora o izgradnji dječjeg vrtića i jaslica na Zelenki govorili su gradonačelniki dogradonačelnik, ravnateljica DV Biokovsko zvoncei arhitekt- Grad Makarska je 2019. ishodovao građevinsku dozvolu za pristupni put vrtiću te inicirao reviziju projekta kako bi se, bez povećanja troškova investicije, povećao broj korisnika. Revizijom projekta osigurano je da se parking planiran na parceli vrtića, izmjesti na susjednu parcelu s istočne strane. Na taj način, omogućeno je da se 250 četvornih metara planiranih za parkirališni prostor, upotrijebi za prostor koji će koristiti djeca. Tako će novi Dječji vrtić na Zelenki imati ukupno 9 jedinica i to 4 jedinice jasličke dobi i 5 jedinica vrtićke dobi za 145 korisnika, istaknuo je gradonačelnikDolaskom 2017. na mandate zatekli smo gotovo 60 neupisane djece, bili su radovi u tijeku na Velikom brdu, a uspjeli smo ih završiti uspiješno i otvoriti ga 2018., dodao je gradonačelnik. Podsjetio je kako su samomn dolaskom na vlast angažirali se oko gradnje vrtića. Naglasio je kako s ciljem demografske obnove Grad Makarska i dalje sufinancira svu djecu do 3 godine koja nisu upisana u vrtić.

-Dogradonačelnik Vranješ je uhvatio postojeći projekt i temeljito ga redvidirao i promijenio na način da se skine administrativni prostor a napravi što više grupa za smještaj. Završili smo pristupne ceste ishodovali dozvolu 2019. ali tri puta objavljivali natječaj za izvođača. Sredstva osigurali i kvalitetne izvođače koji će završiti objekat za 10 mjeseci i nakon toga je ishođenje 2. administrativnih dozvola te će djeca biti u ovom vrtiću. U 40 godina se nije to dogodilo. Dokaz je to odgovornog upravljanja gradom koji će zadržati i privući mlade obitelji u naš grad.

Dogradonačelnik Joze Vranješ je istaknuo kako ga među inim projektima koje su realizirali gradnja ovoga vrtića posebno raduje. Podsjetio je kako se radilo na ptrojektu te kako se moralo ponavljati javnu nabavu.

– Tri puta smo ponavljali javnu nabavu, a da nismo već bi bio izgrađen vrtić. U 3. postupku javne nabave odabran je izvođač za ovaj važan projekt. Društvenu zgradu ćemo dobiti za 145 korisnika po svim standardima. Nasljedili smo projekt dječjeg vrtića, ali smo ga revidirali s autorom arhitektom Leonom Lulićem.

Nisam bio zadovoljan brojem korisnika. Oslobodili smo zemljište od samoga planiranog parkinga i time stvorili uvjete za još jednu grupu u postojećem volumenu zgrade. Presložili smo projekt, promijenili koncept i predali za građevinsku dozvolu koju smo dobili za Dan grada prije više od godinu dana. Od tada je trajala javna nabava i priprema dokumentacije za ovaj projekt vrijedan gotovo 18 milijuna s PDV-om. Nakon gradnje uslijedit će natječaj za opremanje zgrade, naglasio je dogradonačelnik Joze Vranješ.

Anela Židić je naglasila kako u kolektivu s posebnim veseljem dočekuju ovaku zgradu nakon 40 godina. Nova zgrada potrebna nam je za svu djecu kojima je potreba za vrtić i jaslice. Jaslice su jedine na Makarskom primorju. Povećanjem kapaciteta nećemo imati više neupisane djece u Makarskoj, a također, nadam se da će se u ovaj prostor izmjestiti neke skupine iz neadekvatnih sadašnjih prostora, istaknula je Anela Židić, ravnateljica DV-a Biokovsko zvonce.

Arhitekt Leon Lulić zahvalio je Gradu što je smogao snage i doveo do kraja njedan ovako važan prioritetan gradski projekt. Naglasio je ovom prigodom veliku vrijednost Dječjeg vrtića što osim osnovne funkcije imaće polivalentni prostor u kojemu se mogu odvijati javne funkcije.

Osim Cicibana, Dječji vrtić Biokovsko zvonce svoje usluge pruža u još sedam objekata: ,,Maslačak”, ,,Pčelica”, ,,Radost”, ,,Vrapčić,,, Zvončica”, ,,Veseljko” i ,,Grdelin”(Tučepi), no svi oni nalaze se u prizemljima stambenih zagrada i samim tim, bez obzira na neprestana ulaganja ne mogu u cijelosti udovoljiti suvremenim standardima predškolskog odgoja. Do 1980., kada je s radom počeo Ciciban, u Makarskoj su otvoreni dječji vrtići ,,Pčelica”, ,,Radost”, ,,Veseljko”( čije su prostorije 1994. ustupljene Udruzi ,,Sunce” koja okuplja djecu s posebnim potrebama), ,,Maslačak” i ,,Grdelin” u Tučepima. U rujnu 2007. počeo je s radom vrtić ,,Zvončica” u kojem djeluju 2 skupine cjelodnevnog boravka koje rade po programu Montessori pedagogije. U rujnu 2018. otvoren je dječji vrtić ,,Veseljko” u kojem djeluje jedna cjelodnevna skupina. U ovoj pedagoškoj godini upisano je 536 djece u 29 skupina. Od toga je 71 dijete u jasličkim boravcima, 216 djece u cjelodnevnim boravcima, 160 djece u jutarnjim boravcima, a 89 djece u poslijepodnevnim boravcima. U vrtiću se provodi nekoliko vrsta programa (redovni program, Montessori program, vjerski program, sportski program i program za rad s potencijalno darovitom djecom) u četiri vrste boravka: desetosatni jaslički boravak, sedmosatni i desetosatni cjelodnevni boravak, šestosatni jutarnji boravak i petosatni poslijepodnevni boravak.

Izgradnjom Dječjeg vrtića i jaslica na Zelenki osigurava se: povećanje kapaciteta i bolji prostorno-materijalni uvjeti za djecu vrtićke dobi na području grada Makarske, povećanje kapaciteta jasličkih boravaka na području Makarske Rivijere s obzirom da ni jedna susjedna općina nema ustrojene jasličke boravke, dodatne prostorije za članove stručne službe u svrhu provođenja terapijskih poticaja s djecom (broj članova stručne službe se zadnjih godina povećavao), izmještanje skupina iz neadekvatnih prostora u prizemlju stambenih zgrada.

Janja Glučina /IvoR