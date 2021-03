FUTSAL TABLICA – Novo vrijeme Apfel se trijumfom nad Uspinjačom vratilo na drugo mjesto

U četiri od pet utakmica 14. kola futsal lige odluka o pobjedniku pala je u zadnjim sekundama, a jedino je susret između Uspinjače Gimke i Novog vremena Apfela riješen prije kraja susreta. Makarani su slavili u Zagrebu nakon tri dvoboja bez pobjede i tako se vratili na pobjednički kolosijek. Iskusni Igor Osredkar i Toni Jelavić svojim pogodcima donijeli su momčadi Tea Strunje tri boda sa kojima su se vratili na drugo mjesto prvenstvene ljestvice. Uspinjači pak predstoji velika borba za očuvanje prvoligaškog statusa. Vrgorac je u dramatičnoj završnici došao do tri nova boda pobjedom nad Universitasom, a junak „nebesko-plavih“ bio je Duško Martinac koji je tri sekunde prije kraja postigao svoj treći pogodak na utakmici. S tri pobjede u nizu Vrgorac je pobjegao iz opasne zone za ispadanje iz lige i sada imaju sve u svojim rukama. Olmissum je slavio protiv dubrovačkog Squarea rezultatom 3:2. U uzbudljivom i neizvjesnom susretu gosti su imali prednost od 0:2, no u nastavku su gusari sa Cetine došli do potpunog preokreta. Nakon što su u 23. minuti domaći poravnali na 2:2 u posljednjim sekundama Pavić je svojim drugim pogotkom donio bodove aktualnim prvacima. Odličnu utakmicu na Baldekinu odigrali su Crnica i Alumnus, a pobjeda je pripala domaćim koji su u samoj završnici pogotkom Matijevića osvojili sva tri boda. Gosti iz Zagreba su bili opasni, uspjeli su i preokrenuti rezultat, opet se vratiti iz rezultatskog minusa, ali su na kraju morali čestitati Šibenčanima na pobjedi. Nakon još jedne propuštene prigode da uhvate pun plijen. Osijek je sve dalje od ostanka u prvoligaškom društvu. Domaći su ponovo ostali kratki, ali treba reći da je Futsal Dinamo zasluženo osvojio bod. Zagrepčani su u 39. minuti poveli sa 2:3, ipak 15 sekundi prije kraja Pandurević je iz blizine pogodio za već šesti remi prvoligaša sa Drave. Nakon ovog kola slijedi reprezentativna stanka, a slijedeće se igra idućeg vikenda.

Rezultati:

Uspinjača Gimka – Novo vrijeme Apfel 0 : 2, Vrgorac – Universitas 5 : 4, olmissum – Square 3 : 2, Crnica – Alumnus Sesvete 4 : 3, Osijek Kelme – Futsal Dinamo 3 : 3

Poredak:

Olmissum 34, Novo vrijeme Apfel 25, Futsal Dinamo 23, Crnica 23, Alumnus 20, Universitas 17, Square 17, Vrgorac 17, Uspinjača Gimka 13, Osijek Kelme 9

Lista strijelaca:

13 – Dario Markić

12 – Igor Osredkar, Duško Martinac, Ivan Gotovac

11 – Saša Subotić, Andrej Pandurević

10 – Silvije Toth, Dragan Vuković

9 – Vlado Andrijašević, Nikola Pavić

8 – Mihovil Prgomet, Marinko Šamina, Josip Šalaj

J. Kovačević/Ž. Kovačić