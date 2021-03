DJEČJI VRTIĆ “BIOKOVSKO ZVONCE” – U Cicibanu ustrajni u ekološkim aktivnostima, kroz igru učili o pčelama i njihovoj važnosti

U Dječjem vrtiću „Ciciban” od 2015. potiče se razvoj ekoloških kompetencija kod djece rane i predškolske dobi. Eko-škola je najvažniji segment eko programa, a u njen rad su uključeni najstariji korisnici, predškolci iz skupina „. Proteklih godina radionice su se ostvarivale u suradnji s Makarskim komunalcem, no ove godine je vanjskim suradnicima zbog pandemije onemogućen pristup objektu. Odgojiteljice skupina „Limači” i „Školjkice”;su se prilagodile novonastaloj situaciji i radionice organiziraju same, uz poštivanje svih epidemioloških mjera. Svake godine, radionice u sklopu eko-škole bave se drugom tematikom iz područja ekologije. Ove godine, odlučili su se na radionice na temu „Pčele i njihova važnost u eko sustavu“.- Kroz istraživačko učenje djeca su dobila nove spoznaje o pčelama i njihovim karakteristikama, njihovom staništu, pčelinjim proizvodima, važnosti pčela za eko sustav i čovjeka, osvijestili su mogućnosti nestanka pčela, a također su postali svjesni da im trebamo pomoći i pronaći kvalitetna rješenja kako bi to ostvarili. Radionice obuhvaćaju Power Point prezentacije, izradu tematskih društvenih igara, kreativne uratke, eksperimente, planiranje senzomotornih igara, „Male kvizove znanja” te izradu interaktivnih plakata – doznajemo odpedagoginje Dječjeg vrtića “Biokovsko zvonce” Makarska.

Svjesni činjenice da je najbolje učenje u prirodi, a sputani da to i ostvare jer bi za takvu vrstu učenja bio nužan prijevoz, u goste su pozvali lokalnog pčelara Josipa Šabića koji je sa sobom donio malu pčelinju zajednicu (košnicu) koju su djeca proučavala u kontroliranim uvjetima. Za barba Joška su imali mnoga pitanja, na koja im je odgovarao s velikim strpljenjem i na tome mu i ovim putem zahvaljuju.

Djecu kao i odgajatelje, pčele su oduševile jer je svaka informacija o njima nevjerojatna, a kako bi i drugima skrenuli pozornost na njihovu važnost, planiraju izradu edukativnih letaka o njima.

J.Glučina / A.Š.