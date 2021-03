NOGOMET- Trećeligaši na čekanju

Od početka igranja klubova 3. HNL-Jug za sada neće biti ništa. Sigurno se neće igrati ovog vikenda kako je prije bilo planirano jer nadležne institucije nisu dale zeleno svjetlo za to. Prema sadašnjim epidemiološkim mjerama, sve lige ispod 2: HNL u seniorskim uzrastima su obustavljene premda svi trećeligaši (Zmaj, Urania, Neretva, Split, Zagora i ostali) uveliko treniraju i igraju pripremne utakmice.Hrvatski nogometni savez uputio je dopis Stožeru civilne zaštite RH u kojem traži što skoriji nastavak niželigaških natjecanja, kako bi ona bila gotova do početka Europskog prvenstva. Trećeligaši bi mogli najranije u srijedu 10. ožujka 2021. godine mogli odigrati zaostale utakmice 17 kola koje je trebalo biti odigrano krajem studenog prošle godine, prije nego je bilo prekinuto radi pogoršanja zdravstvenog stanja. Ako bi se počelo igrati 10. ožujka trećeligaška sezona bi, uz uvjet da se odigra više međukola mogla završiti u drugom tjednu lipnja , što bi na neki način bilo prihvatljivo. To je sve uz uvjet da uskoro stigne dozvola Stožera, sa svakim novim danom čekanja kalendar preostalih 18 kola postaje sve neizvjesniji.

J. K./arhiva MP