UMN MAKARSKA – Lige bi se mogle odigrati i na otvorenom

Ljubitelji malog nogometa i dalje čekaju popuštanje mjera Stožera civilne zaštite RH kako bi se mogle odigrati 1. Liga i Liga veterana Makarske. Iz UMN Makarska obavještavaju kako su neke novosti u pripremi kako bi se natjecanje ipak održalo. Rekreativci Makarske, Baške Vode, Brela, Tučepi, Podgore i Drvenika osuđeni su na daljnja popuštanja i čekanje bolje zdravstvene situacije kako bi se pokrenula tradicionalne dvije lige. U slučaju da prvenstvo uskoro krene sustav natjecanja bi se revidirao kako bi se ono moglo završiti do početkom ljeta, pa bilo to i u skraćenom obliku.Ako od Stožera civilne zaštite ne dobiju zeleno svjetlo za igranje u dvorani, možda bi se prvenstvo moglo odigrati na otvorenom. Stariji poznavatelji malog nogometa se zasigurno sjećaju da se krajem šezdesetih i početkom sedamdesetih godina prošlog stoljeća upravo na travnatom terenu na GSC-u počeo u ljetnim mjesecima igrati mali nogomet. Sada bi se to moglo i lakše organizirati jer pored glavnog terena i onaj s umjetnom travom imaju rasvjetu pa bi se na svakom od njih mogle odjednom odigrati po dvije utakmice. Možda bi ovo alternativno rješenje moglo na koncu dobro i doći, jer negiranje malog nogometa za preko tristotinjak igrača bilo bi najgore rješenje.

J. K. / Ž.K.