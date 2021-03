VATERPOLSKO PRVENSTVO HRVATSKE – Makarani do boda u zadnjoj sekundi

Liga za opstanak, 12. kolo

Galeb MR - KPK 10 : 10 (1 : 1, 2:5, 4 : 3, 1 : 3)

Makarska. Bazen na GSC-u. Bez gledatelja.

Suci: Banovac i Jović. Opunomoćenik: Prvan (svi iz Splita).

Galeb MR: Podrug, Rašić, Bućan 1, Kuzmanić 1, Čondić Kadmenović 4, Vukić 3, Vodopivec, Miočević, Antonijević, Šarić, N. Popović, B. Popović 1, Topić, Ravlić. Trener: Milovan Čović.

KPK: Skokandić, Radovanović, Šegedin 1, Ban 1, F. Fabris 1, Šašić, Buconić 2, Mozara, Tedeshi, Matztinović 2, T. Fabris 2, V. Fabris, Botica, Čumbelić 1. Trener: Zoran Mustur.

Peterci: Galeb MR 1 – 1, KPK –

Realizacija igrača više: Galeb MR 4 – 8, KPK 4 – 9.

Utakmicama 12. kola nastavljena je Prva hrvatska vaterpolo liga, ujedno i drugi dio natjecanja u kojem je liga podijeljena na tzv. Ligu za prvaka i Ligu za opstanak. Šest prvoplasiranih klubova (Jug AO, Mladost, Jadran, Mornar, Primorje EB , Solaris) igraju Ligu za prvaka, a (Medveščak, POŠK, KPK, Galeb MR, Zadar 1952) Ligu za opstanak. Igra se jednokružno, klubovi prenose sve bodove osvojene u prvom dijelu prvenstva. Završni dio donosi doigravanje za prvaka, u njemu će igrati svih šest klubova iz Lige za prvaka, te dvije najbolje momčadi iz Lige za opstanak. U četvrtfinalu se igraju dvije utakmice, u polufinalu se igra na dvije pobjede, a finale na tri.

Makarski dvoboj Galeba MR i KPK s Korčule bio je pun uzbuđenja i neizvjesnosti, a na kraju je po bod svakoj momčadi možda i najrealnije. Na bazenu GSC-a Makarska je do izjednačujućeg pogotka domaćin došao u zadnjoj sekundi i iz toga se vidi uzbuđenje koje je donio ovaj dvoboj. Sredinom druge četvrtine KPK je poveo sa 4 :1, no to nije sputalo ambicije Galeba. Petar Čondić Kodmenović, pojačanje iz splitskog Jadrana, je s dva uzastopna pogotka u manje od dvije minute, uhvatio priključak domaćih na pogodak zaostatka. Ipak, gosti s otoka su tjednima ranije najavljivali gostovanje u Makarskoj kao ključnu utakmicu za njihov cilj, ulazak u četvrtfinale doigravanja, a isti cilj ima i domaći sastav. Do odlaska na odmor Korčulani su ponovo imali prednost od tri pogotka, a oba su postigli iz protunapada. Na odmor se tako otišlo prednošću Korčulana od 6 : 3, a za vrijeme treće dionice igre u dva su navrata imali i 4 pogotka prednosti (7:3, 8:4). No, Makarani se nisu predali, poput feniksa se vraćaju i smanjuju 19 sekundi prije kraja treće četvrtine na 7 : 8. U posljednjoj četvrtini, šest i pol minuta prije kraja Galeb je konačno dostigao goste pogotkom Luke Vukića (9:9), Marijan Ban je dvije minute prije kraja ponovo doveo Korčulane u prednost (10:9), da bi točno sekundu prije kraja drama u bazenu na GSC-u okončao Boris Popović pogotkom za konačnih 10 : 10. Najzaslužniji za osvojeni bod Galeba svakako su Mario Podrug koji je od 24 šuta obranio njih 14, Petar Čondić Kodmenović koji je imao stopostotni šut (4 – 4), te Luka Vukić i B0ris Popović, a od Srđana Antonijevića se ipak očekivalo više.

Rezultati:

Zadar 1952 – Medveščak 10 : 20, Galeb MR – KPK 10 : 10. POŠK je bio slobodan.

Poredak:

Medveščak 12, POŠK 9, KPK 7, Galeb MR 7, Zadar 1952 0.

Lista strijelaca:

32 – Tin Brubnjak

28 – Danill Merkulov, Loren Fatović

24 – Rino Burić

23 – Tin Fabris, Roko Akrap, Jerko Marinić Kragić, Srđan Antonijević

22 – Alexandras Papanastasiou, Boris Popović,Marin Vrdoljak

21 – Luka Vukić, Bojan Matutinović

J. Kovačević/IvoR