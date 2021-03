DPH Makarska u subotu 13. ožujka u Makarskoj, Drveniku i Bristu organizira upis novih članova. Već po tradiciji u Makarskoj će se učlanjivanje održati pored cafe bara Kostela na rivi od 10 do 15 sati. U Drveniku će priliku učlaniti u veliku obitelj Bijelih imati ispred konobe Palma od 10 do 15 sati, a u Bristu ispred mjesne trgovine Studenac od 11 do 14 sati.

J.K./arhiva MP