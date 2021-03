STIPE MATEŠAN, TRENER ZMAJA ‘Dobro smo se pripremili, borit ćemo se za vrh tablice’

Treća HNL – Jug, 17. kolo: Zmaj – Kamen (14. 3. u 15 h).

Pandemija koronavirusa puno toga je promijenila u nogometu. Jedna od najvažnijih stvari kada je sama igra u pitanju je igranje pred praznim tribinama. Negdje više, negdje manje, ali je time domaći teren izgubio na važnosti. Nakon što je Stožer civilne zaštite RH dao zeleno svjetlu igranja na nižim razinama, naravno uz pridržavanje svih epidemioloških mjera nastavlja se natjecanje u 3. HNL-Jug. Ovog vikenda igrat će se utakmice 17. kola koje se je trebalo odigrati još u studenom prošle godine kada je prvenstvo prekinutu radi COVID-a 19. Makarski trećeligaš Zmaj s pripremama za nastavak prvenstva započeo je 1. veljače, a kako se nisu mogle igrati prijateljske nego samo trening utakmice njihov stručni stožer ustvari i nema pravi uvid u kakvom se stanju nalazi momčad.

U zimskom prelaznom roku u redovima „crvenih“ bilo je puno promjena, klub je napustio najbolji strijelac Ivan Bubalo (10) koji je prešao u Posušje, člana prve lige Federacije BiH te Mornar, Pavlinović, Erjauc, Grgić i Tomas. Zmaju su pristupili Mihalj (Zrinjski), Omerović (Živnice, Novak (Urania), Ljubičić (Hrvace), Kirevski (Vodice) i Pear (Urania) i oni bi trebali nadomjestit njihov odlazak. U prvom dijelu sezone momčad Stipe Matešana i Darka Vlatkovića osvojila je 25 bodova, a Zmaj je jedini klub u ligi koji je ostvario sve pobjede na domaćem terenu.

Pred nastavak prvenstva Stipe Matešan je kazao : – Mislili smo da će nam ovo biti najkraće pripreme do sada, a pokazalo se da su iz poznatih razloga bile najduže. Njihov prvi dio protekao je u podizanju fizičke kondicije igrača, a u drugom smo radili na uigravanju momčadi. Nakon što nas je u zimskom prijelaznom roku napustilo više igrača uprava kluba dovela je zamjene za njih. Novo pridošli igrači dobro su se uklopili u naš klub, a kao i ostali igrači marljivo treniraju i nastoje izboriti mjesto u prvom sastavu. Do sada nam je sve išlo po planu, a tvrdom igrom u obrani te efikasnoj u napadu nastojat ćemo postizati dobre rezultate. Stoga utakmicu protiv Kamena dočekujemo u optimističkom raspoloženju, nadam se kako ćemo nastaviti sa nizom pobjeda na domaćem terenu, a kako očekujemo borbu za vrh tablice trebati ćemo što više pozitivnih rezultata u gostima. Kamen je nepredvidiva momčad, nama će nedostajati Lozina i Božić, no ja se nadam kako će bodovi ostati s naše strane Biokova.

