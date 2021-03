NOVO VRIJEME APFEL – U nastavku potopili Sesvečane

Prva HMNL, 15. kolo:

Novo vrijeme Apfel – Alumnus Sesvete 5 : 2 (1 : 1)

Makarska. Dvorana na GSC-u. Bez gledatelja.

Suci: Zdravko Kuran (Metković) i Ivan Šalinović (Split).

Strijelci: 0:1 Zonjić (12), 1:1 Pulinho 820), 2:1 Osredkar (22), 3:1 Sokol (24), 4:1 Horvath (33), 4:2 Zonjić (37), 5:2 Horvath (38).

Novo vrijeme Apfel: Bašković, Brkić, Jelavić, Osredkar, horvath, Vuković, Pulinho, Sokol, Jović, Lasić, Rodrigo, J. Herceg, K. Herceg. Trener: Teo Strunje.

Alumnus Sesvete: Modrušan. Davidović, Žuvela, Andrijašević, Ledinščak, Dekanić, Tolić, Andrić, Penava, Ercegović, Zonjić, Kovač, Perović, Vlatković. Trener: Jakov Ungarov.

Opomene: Vuković, Brkić (Novo vrijeme Apfel), Tolić, Zonjić, Perović (Alumnus Sesvete).

Najbolji igrač: Sven Anton Horvath

Prvo poluvrijeme dvoboja između Novog vremena i Alumnusa proteklo je u ravnopravnoj igri. U drugom su Makarani bili puno bolji i zasluženo slavili rezultatom 5 : 2. Gosti su bolje otvorili dvoboj i već u prvoj minuti bili u prigodi preko Andrijaševića koji nije bio precizan. Potom su Horvath u 3. minuti, a Andrijašević u 7. tresli vratnice Modrušana i Baškovića. U 8. se istaknuo vratar Alumnusa obranivši snažan udarac Jelavića sa 7-8 metara. Na red su došli zagrebački „studenti“, Bašković je u 12. minuti sjajnom obranom sačuvao svoju mrežu, odbijena lopta dolazi do Zonjića koji snažnim i preciznim udarcem zabija za prednost Alumnusa. Slijedećih nekoliko minuta za domaće je bilo obojeno tamnim tonovima, no sigurni Bašković držao im je glavu iznad vode. Pred odlazak na odmor domaći popravljaju krvnu sliku, Modrušan je u 19. sačuvao svoju mrežu obranivši udarac Pulinha. Samo tri sekunde prije odlaska na odmor vratar gostiju morao je kapitulirati, nakon što je odbio udarac Jelavića lopta je došla do Pulinha koji ju sa 3-4 metra ubacuje u mrežu Modrušana za 1:1. U nastavku kao da je na teren izašlo neko drugo Novo vrijeme, a goste kao da je presjekao izjednačujući pogodak. Igrači Tea Strunje potpuno su preokrenuli rezultat, nakon udarca iz kuta Osredkar je pogodio gredu gostiju. U nastavku akcije Osredkar još jednom svojom majstorijom postiže pogodak za 2:1. Dvije minute potom Makarani su poduplali prednost kada je Sokol iz odbijanca poentirao za 3:1. Imali su i gosti nekoliko polu prigoda, ali Zonjić i Tolić nisu bili precizni. Neumorni Horvath solo akciju u 33. minuti završava snažnim udarcem pod gredu Modrušana za 4:1. Zonjić se u 37. minuti po drugi put upisao među strijelce kada je sa nekih desetak metara pogodio za 4:2. Od tada je trener Ungarov zaigrao sa Davidovićem u ulozi vratara igrača, obrana domaćih presjekla im je jednu loptu u 38. minuti, a Horvath je sa svoje polovine terena precizan za konačnih 5:2. Alumnus je i dalje igrao sa letećim vratarom, ali put do pogotka nije uspio naći. Sa nova tri boda Makarani su i dalje prvi pratitelj vodećeg Olmissuma, a ako do kraja nastave sa dobrim igrama drugo mjesto uoči doigravanja ne bi im smjelo izmaći.

Iako su domaćima nedostajali ozlijeđeni Kazazić i Bajrušović u nastavku susreta to se nije puno osjetilo, ni gosti nisu bili kompletni jer im radi kartona nije mogao pomoći prvi strijelac lige Markić. Vrijedno je još napomenuti da je prve minute u seniorskom momčadi Novog vremena dobio njihov nadareni junior Josip Jović.

Jakov Kovačević/Željko Kovačić