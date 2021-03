GOLIJADA POD BIOKOVOM – Zmaj nezaustavljiv na domaćem terenu

Treća HNL – 17. kolo

Zmaj M - Kamen 4 : 3 (2 : 1)

Makarska. Igralište na GSC-u. Bez gledatelja.

Sudac: Paško Mandić (Bogdanovići- Prgomet) 7.

Strijelci: 1:0 Tomaš (14.), 1:1 Klarić Dračar (39.), 2:1 Tomaš (44.), 3:1 Šalinović (56.), 3:2 Krištić (70.), 3:3 Kilić (75.), 4:3 Novak (77.).

Zmaj: Brkulj 6, Pear 6,5, Serdarević 6,5 (od 79. Kirevski -), Omerović 7, Tomaš 8 (od 61. Ljubičić 7), Kovačić 7, Rudelj 6,5 (od 46. Novak 7,5), Bauk 7, Šalinović 8, Damir Rašić 7 (od 80. Gojak -), Danijel Rašić 7,5. Trener: Darko Vlatković.

Kamen: Vojnović 5, Erceg 5,5 (od 46. Kujundžić 6,5), Klarić Dračar 7, Ćelić 5, Jerčić 6, Kilić 7,5, Jonjić 7, Krištić 7, Bilić 6, Pirić 6 8od 82. Varea -), Petričević 6 (od 71. Žužul -). Trener: Boženko Tolić.

Crveni karton: Ivan Ćelić (Kamen)-zbog udaranja protivničkog igrača.

Najbolji igrač: Ivan Šalinović (Zmaj)

U vrlo dobroj i uzbudljivoj utakmici Makarani su došli do tri vrijedna boda, ali su za njih strepili do samog kraja utakmice. Zmaj je tako nastavio jesenski niz pobjeda na domaćem terenu, a ovo mu je bila osma za redom. Odmah se vidjelo da su igrači jednih i drugih gladni igranja, a susret su bolje otvorili domaći igrači. Nakon početnog ispitivanja snaga „crveni“ su do početne prednosti došli u 14. minuti, nakon ubačaja Šalinovića s desnog boka lukavi Tomaš naciljao je mrežu Vojnovića za 1:0. I nakon toga više se igralo na polovici gostiju, a Danijel Rašić i Tomaš nisu uspjeli realizirati svoje prilike. Kamen je do poravnanja rezultata došao u 39. minuti, iz slobodnog udarca Krištić je ubacio pred vrata Zmaja, a odbijanac u vrata domaćih posprema Klarić Dračar. Pred odlazak na odmor domaći dolaze do nove prednosti, Rudelj je centrirao sa desnog boka, a Tomaš zabio za 2:1. U sudačkoj nadoknadi pokušao je Krištić iz slobodnog udarca sa dvadesetak metara, no nije bio precizan. I početak nastavka pripao je igračima Zmaja, nakon udarca Novaka Vojnović je odbio loptu do Šalinovića koji sa 9-10 metara pogađa za 3:1. Kako je Zmaj imao prednost od dva pogotka i igrača više izgledalo je da je utakmica otišla na njegovu stranu. Borbeni gosti nisu se predavali, a u 70. minuti smanjili su na 3:2. Krištić je bio asistent a Jonjić strijelac. Novi šok domaći su doživjeli u 75. minuti kada je Kilić euro pogotkom poravnao na 3:3. Ni tu uzbuđenjima nije bio kraj, Novak je u 77. minuti poentirao za konačnih 4:3. Ipak je Zmaj bio bolji za jedan pogodak i bodovi su zasluženo ostali s primorske strane Biokova, gosti nemaju za čime žaliti, dali su sve od sebe, ali im to ovoga puta nije bilo dovoljno za ostvariti pozitivan rezultat.

Darko Vlatković: – Nakon skoro četiri mjeseca bez prvenstvenih utakmica naši igrači su pokazali kako su gazde i nepobjedivi na svom terenu. Bili smo bolji tijekom cijelog susreta protiv dobre momčadi Kamena te smo na kraju posve zasluženo slavili. Čestitke našim igračima na izvrsnoj igri i pobjedničkom mentalitetu. Želja nam je da i u dućim utakmicama na GSC-u nastavimo dobro igrati i pobjeđivati.

Jakov Kovačević/IvoR