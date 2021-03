USUSRET PROLJEĆU, A – Novi snijeg prekrio Biokovo  

Ništa nije tako promjenljivo kao vrijeme. Uvjerili su se u to, po tko zna koji put, i stanovnici Makarskoga primorja. I dok je vikend unatoč lošijim prognozama podario obilje lijepa vremena, jutros su padine Biokova od zapada sve do Podgore osvanule pod snijegom. Pogled prema Biokovu pruža fantastičnu sliku za zimu. Ali ovako, temperatura od 9 stupnjeva i puno veći osjet hladnoće, budući da puše jači vjetar, te snijeg po Biokovu kada nas samo koji dan dijeli do proljeća, mnoge je iznenadio.

J.G. / IvoR