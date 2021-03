TREĆA HNL JUG – Uspješan start Zmaja, Splita i Hrvaca

Nakon gotovo četveromjesečne stanke radi pandemije koronavirusa nastavljeno je natjecanje u 3. HNL Jug.

Zmaj, Split i Hrvace, koji su podnijeli zahtjev za igranje kvalifikacija za ulazak u 2. HNL, prvenstvo su otvorili pobjedama. U sezoni 2021./2022. u drugu HNL ulazi klub pobjednik kvalifikacija u kojima će igrati prvaci skupina Treće lige, ili klubovi koji ostvare to pravo (poredak do 3. mjesta među trećeligašima) uz uvjet da ispunjavaju tražene uvjete.

Zmaj je na GSC Makarska dočekao Kamen i u dosta kvalitetnoj i uzbudljivoj igri osvojio važne bodove. Makarani su izborili osmu pobjedu za redom na domaćem terenu te tako ostali u gornjem domu ljestvice. Split nosi važne bodove s Neretve, nakon što je Tomičić u samoj završnici pogodio za 2:3. Debi Armanda Marenzija na klupi Neretve pokvarili su mu igrači dojučerašnjeg kluba. Hrvace su već u drugoj minuti susreta u Biogradu došli do prednosti autogolom kapetana Primorca Vedrana Ješe, a već u 12. je Leo Andrić povećao na 0:2. Iako je u nastavku bilo više izglednih prilika za domaće rezultat se do kraja nije mijenjao, a nakon završetka susreta gosti su burno proslavili pobjedu. Sloga iz Mravinaca je uspješno nastavila jesenski niz i uvjerljivo savladala Uraniju, a sva tri pogotka postignuta su u drugom poluvremenu. Nogometaši Zagore visokim rezultatom pobijedili su OSK iz Otoka, a da su Unešićani bili ozbiljniji mogli su postići i dvoznamenkasti broj pogodaka. Bivši igrač Hajduka Drago Gabrić bio je najbolji igrač utakmice, postigao je jedan pogodak i bio asistent za još četiri. U derbiju začelja Vodice i dubrovački GOŠK podijelili su bodove, no sa zadnjeg i predzadnjeg mjesta se nisu pomakli. Gospari su do zadnje minute imali prednost od 0:2, a onda je sutkinja Jelena Pejković dosudila kazneni udarac za domaće. U produžetku nadoknade Vodice su postigle još jedan pogodak, gosti se nisu mirili time ali kao i obično odluka sudaca je bila zadnja. Hrvatski vitez i Neretvanac također su odigrali 2:2, iako se potres prije utakmice dobro osjetio u Posedarju, a pred kraj je puhao i olujni vjetar susret se ipak odigrao.

Igrači Zmaja iz Blata na Korčuli nakon završetka dvoboja s Uskokom nisu bili zadovoljni osvojenim bodom, u 84. minuti tražili su kazneni udarac nakon prekršaja na Marinoviću. Umjesto toga sudac Sinovčić dosudio je slobodni udarac i izazvao silne proteste domaćina.

Rezultati:

Zmaj M – Kamen 4 : 3, Neretva – Split 2 : 3, Primorac B – Hrvace 0 : 2, Zagora – OSK 6 : 2, Vodice – GOŠK Dubrovnik 1919 2 : 2, Sloga – Urania 3 : 0, Hrvatski vitez – Neretvanac 2 : 2, Zmaj B – Uskok 1 : 1. Jadran LP je bio slobodan.

Poredak:

Jadran LP 31, Zagora 29, Neretvanac 28, Hrvace 27, Zmaj M 27, Uskok 24, Urania 23, OSK 23, Split 22, Primorac B 20, Kamen 20, Zmaj B 19, Neretva 18, Sloga 17, GOŠK Dubrovnik 16, Vodice 13

Lista strijelaca:

12 – Baldo Cicijelj

11 – Abel Kalfić

10 – Ivan Bubalo

8 – Drago Gabrić, Domagoj Marušić, Jakov Marinović, Mislav Pezo

7 – Marko Musulin, Luka Vodopija, Branimir Luetić

J. Kovačević/IvoR